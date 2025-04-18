https://ria.ru/20250418/ssha-2011940203.html

Американские военные сообщили об уничтожении порта Рас-Иса в Йемене

Американские военные сообщили об уничтожении порта Рас-Иса в Йемене - РИА Новости, 18.04.2025

Американские военные сообщили об уничтожении порта Рас-Иса в Йемене

Американские военные уничтожили порт Рас-Иса, контролируемый военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситы), сообщило Центральное командование вооружённых... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T02:30:00+03:00

2025-04-18T02:30:00+03:00

2025-04-18T02:30:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Американские военные уничтожили порт Рас-Иса, контролируемый военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситы), сообщило Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM). Как ранее сообщил агентству Франс Пресс представитель министерства здравоохранения хуситов Анис Аласбахи, в результате ударов США по порту Рас-Иса в Йемене погибли 13 человек, ещё 30 получили ранения. "Сегодня вооружённые силы США нанесли удары по источникам топлива, которые поддерживают террористическую группировку хуситов, связанную с Ираном. Эти удары направлены на то, чтобы лишить группировку незаконных доходов, которые на протяжении более десяти лет использовались для финансирования террористических действий хуситов в регионе", – говорится в заявлении командования, опубликованном в социальной сети Х. США за месяц более 900 раз бомбили Йемен с самолетов и военных кораблей, заявил в четверг лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси. Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов. По данным минздрава правительства хуситов, за это время из-за авиаударов США по Йемену погибли более 100 человек.

https://ria.ru/20250417/ssha-2011882065.html

https://ria.ru/20250316/ssha-2005270673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, йемен, иран, дональд трамп, ансар алла