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Американские военные сообщили об уничтожении порта Рас-Иса в Йемене - РИА Новости, 18.04.2025
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02:30 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/ssha-2011940203.html
Американские военные сообщили об уничтожении порта Рас-Иса в Йемене
Американские военные сообщили об уничтожении порта Рас-Иса в Йемене - РИА Новости, 18.04.2025
Американские военные сообщили об уничтожении порта Рас-Иса в Йемене
Американские военные уничтожили порт Рас-Иса, контролируемый военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситы), сообщило Центральное командование вооружённых... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T02:30:00+03:00
2025-04-18T02:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Американские военные уничтожили порт Рас-Иса, контролируемый военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситы), сообщило Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM). Как ранее сообщил агентству Франс Пресс представитель министерства здравоохранения хуситов Анис Аласбахи, в результате ударов США по порту Рас-Иса в Йемене погибли 13 человек, ещё 30 получили ранения. "Сегодня вооружённые силы США нанесли удары по источникам топлива, которые поддерживают террористическую группировку хуситов, связанную с Ираном. Эти удары направлены на то, чтобы лишить группировку незаконных доходов, которые на протяжении более десяти лет использовались для финансирования террористических действий хуситов в регионе", – говорится в заявлении командования, опубликованном в социальной сети Х. США за месяц более 900 раз бомбили Йемен с самолетов и военных кораблей, заявил в четверг лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси. Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов. По данным минздрава правительства хуситов, за это время из-за авиаударов США по Йемену погибли более 100 человек.
https://ria.ru/20250417/ssha-2011882065.html
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в мире, сша, йемен, иран, дональд трамп, ансар алла
В мире, США, Йемен, Иран, Дональд Трамп, Ансар Алла
Американские военные сообщили об уничтожении порта Рас-Иса в Йемене

CENTCOM: США уничтожили порт Рас-Иса в Йемене, контролируемый хуситами

© AP PhotoБойцы-хуситы
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Американские военные уничтожили порт Рас-Иса, контролируемый военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситы), сообщило Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM).
Как ранее сообщил агентству Франс Пресс представитель министерства здравоохранения хуситов Анис Аласбахи, в результате ударов США по порту Рас-Иса в Йемене погибли 13 человек, ещё 30 получили ранения.
Авиаудар ВС США в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
США за месяц более 900 раз бомбили Йемен, заявил лидер хуситов
Вчера, 17:39
"Сегодня вооружённые силы США нанесли удары по источникам топлива, которые поддерживают террористическую группировку хуситов, связанную с Ираном. Эти удары направлены на то, чтобы лишить группировку незаконных доходов, которые на протяжении более десяти лет использовались для финансирования террористических действий хуситов в регионе", – говорится в заявлении командования, опубликованном в социальной сети Х.
США за месяц более 900 раз бомбили Йемен с самолетов и военных кораблей, заявил в четверг лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси.
Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов. По данным минздрава правительства хуситов, за это время из-за авиаударов США по Йемену погибли более 100 человек.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Рубио проинформировал Лаврова об операции США против хуситов
16 марта, 03:37
 
В миреСШАЙеменИранДональд ТрампАнсар Алла
 
 
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