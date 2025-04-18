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Американские военные сообщили об уничтожении порта Рас-Иса в Йемене
Американские военные сообщили об уничтожении порта Рас-Иса в Йемене - РИА Новости, 18.04.2025
Американские военные сообщили об уничтожении порта Рас-Иса в Йемене
Американские военные уничтожили порт Рас-Иса, контролируемый военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситы), сообщило Центральное командование вооружённых... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T02:30:00+03:00
2025-04-18T02:30:00+03:00
2025-04-18T02:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Американские военные уничтожили порт Рас-Иса, контролируемый военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситы), сообщило Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM). Как ранее сообщил агентству Франс Пресс представитель министерства здравоохранения хуситов Анис Аласбахи, в результате ударов США по порту Рас-Иса в Йемене погибли 13 человек, ещё 30 получили ранения. "Сегодня вооружённые силы США нанесли удары по источникам топлива, которые поддерживают террористическую группировку хуситов, связанную с Ираном. Эти удары направлены на то, чтобы лишить группировку незаконных доходов, которые на протяжении более десяти лет использовались для финансирования террористических действий хуситов в регионе", – говорится в заявлении командования, опубликованном в социальной сети Х. США за месяц более 900 раз бомбили Йемен с самолетов и военных кораблей, заявил в четверг лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси. Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов. По данным минздрава правительства хуситов, за это время из-за авиаударов США по Йемену погибли более 100 человек.
https://ria.ru/20250417/ssha-2011882065.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, йемен, иран, дональд трамп, ансар алла
В мире, США, Йемен, Иран, Дональд Трамп, Ансар Алла
Американские военные сообщили об уничтожении порта Рас-Иса в Йемене
CENTCOM: США уничтожили порт Рас-Иса в Йемене, контролируемый хуситами