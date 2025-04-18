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ВСУ потеряли более 2170 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за неделю
ВСУ потеряли более 2170 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за неделю - РИА Новости, 18.04.2025
ВСУ потеряли более 2170 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за неделю
Потери украинских войск в зоне действия "Южной" группировки войск за неделю составили более 2170 военнослужащих, два танка, 27 бронемашин, сообщили в Минобороны РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:31:00+03:00
2025-04-18T13:31:00+03:00
2025-04-18T13:43:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Потери украинских войск в зоне действия "Южной" группировки войск за неделю составили более 2170 военнослужащих, два танка, 27 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."За неделю на данном направлении (в зоне действия "Южной" группировки войск - ред.) потери украинских вооруженных формирований составили более 2170 боевиков, два танка, 27 боевых бронированных машин, включая четыре бронетранспортера М113 и бронетранспортер Stryker производства США", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, за неделю уничтожены 74 автомобиля, 35 орудий полевой артиллерии, из них четыре - калибра 155-мм западного производства, шесть станций радиоэлектронной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 2170 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за неделю
МО: ВСУ потеряли более 2170 боевиков и 2 танка в зоне действия "Юга" за неделю