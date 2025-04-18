https://ria.ru/20250418/spetsoperatsiya-2012056853.html

ВСУ потеряли более 2170 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за неделю

ВСУ потеряли более 2170 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за неделю - РИА Новости, 18.04.2025

ВСУ потеряли более 2170 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за неделю

Потери украинских войск в зоне действия "Южной" группировки войск за неделю составили более 2170 военнослужащих, два танка, 27 бронемашин, сообщили в Минобороны РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T13:31:00+03:00

2025-04-18T13:31:00+03:00

2025-04-18T13:43:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Потери украинских войск в зоне действия "Южной" группировки войск за неделю составили более 2170 военнослужащих, два танка, 27 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."За неделю на данном направлении (в зоне действия "Южной" группировки войск - ред.) потери украинских вооруженных формирований составили более 2170 боевиков, два танка, 27 боевых бронированных машин, включая четыре бронетранспортера М113 и бронетранспортер Stryker производства США", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, за неделю уничтожены 74 автомобиля, 35 орудий полевой артиллерии, из них четыре - калибра 155-мм западного производства, шесть станций радиоэлектронной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)