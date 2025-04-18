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Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР за неделю

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР за неделю - РИА Новости, 18.04.2025

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР за неделю

Подразделения российской "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Валентиновка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T13:17:00+03:00

2025-04-18T13:17:00+03:00

2025-04-18T13:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подразделения российской "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Валентиновка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ."Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Калиново и Валентиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, за этот период нанесено поражение формированиям семи механизированных, аэромобильной, трех штурмовых, артиллерийской бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, трех бригад теробороны, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"*. * Организация признана террористической и запрещена в России

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф