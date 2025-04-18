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Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР за неделю - РИА Новости, 18.04.2025
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13:17 18.04.2025 (обновлено: 13:41 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/spetsoperatsiya-2012053076.html
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР за неделю
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР за неделю - РИА Новости, 18.04.2025
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР за неделю
Подразделения российской "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Валентиновка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:17:00+03:00
2025-04-18T13:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подразделения российской "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Валентиновка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ."Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Калиново и Валентиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, за этот период нанесено поражение формированиям семи механизированных, аэромобильной, трех штурмовых, артиллерийской бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, трех бригад теробороны, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"*. * Организация признана террористической и запрещена в России
россия
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россия, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР за неделю

МО РФ: бойцы "Юга" за неделю освободили Калиново и Валентиновку в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подразделения российской "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Валентиновка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.
"Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Калиново и Валентиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.
© ИнфографикаПодразделения "Южной" группировки войск освободили село Калиново в ДНР
Подразделения Южной группировки войск освободили село Калиново в ДНР
© Инфографика
Подразделения "Южной" группировки войск освободили село Калиново в ДНР
По данным ведомства, за этот период нанесено поражение формированиям семи механизированных, аэромобильной, трех штурмовых, артиллерийской бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, трех бригад теробороны, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"*.
* Организация признана террористической и запрещена в России
© ИнфографикаПодразделения "Южной" группировки войск освободили село Валентиновка в ДНР
Подразделения Южной группировки войск освободили село Валентиновка в ДНР
© Инфографика
Подразделения "Южной" группировки войск освободили село Валентиновка в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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