Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР за неделю
МО РФ: бойцы "Юга" за неделю освободили Калиново и Валентиновку в ДНР
Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подразделения российской "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Валентиновка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.
"Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Калиново и Валентиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.
© ИнфографикаПодразделения "Южной" группировки войск освободили село Калиново в ДНР
© Инфографика
Подразделения "Южной" группировки войск освободили село Калиново в ДНР
По данным ведомства, за этот период нанесено поражение формированиям семи механизированных, аэромобильной, трех штурмовых, артиллерийской бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, трех бригад теробороны, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"*.
* Организация признана террористической и запрещена в России
© ИнфографикаПодразделения "Южной" группировки войск освободили село Валентиновка в ДНР
© Инфографика
Подразделения "Южной" группировки войск освободили село Валентиновка в ДНР