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Экипажи Московского авиацентра спасли более 140 человек за три месяца - РИА Новости, 18.04.2025
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Экипажи Московского авиацентра спасли более 140 человек за три месяца
Экипажи Московского авиацентра спасли более 140 человек за три месяца - РИА Новости, 18.04.2025
Экипажи Московского авиацентра спасли более 140 человек за три месяца
Более 140 человек спасли экипажи Московского авиационного центра (МАЦ) за первый квартал этого года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T09:15:00+03:00
2025-04-18T09:15:00+03:00
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петр бирюков
московский авиационный центр (мац)
происшествия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более 140 человек спасли экипажи Московского авиационного центра (МАЦ) за первый квартал этого года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Более 140 человек спасли экипажи Московского авиационного центра (МАЦ) за первый квартал этого года… На сегодняшний день МАЦ – уникальная организация экстренного реагирования, аналогов которой нет ни в одном другом российском регионе. Экипажи воздушных судов оперативно эвакуируют пострадавших в ДТП и госпитализируют больных, принимают участие в тушении возгораний, в частности, вносят большой вклад в профилактику природных пожаров", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что за январь-март специалисты авиацентра спасли 144 человека, в том числе оперативно доставили в медучреждения 57 пострадавших в происшествиях и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, экипажи участвовали в ликвидации двух крупных пожаров в двухэтажном здании в Сходненском тупике и в административном здании на Варшавском шоссе. "В настоящее время в МАЦ работают более 400 человек, это пилоты, спасатели, инженеры, техники, оперативные дежурные и диспетчеры. В составе авиацентра - 12 санитарных и пожарных вертолетов, по скорости реагирования им нет равных: в среднем 10-15 минут требуется для прибытия в любую точку Москвы. На базе МАЦ работает учебный центр для обучения и повышения квалификации специалистов", - пояснил Бирюков. Он подчеркнул, что сегодня Московский авиацентр является важной составляющей столичной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.
https://ria.ru/20241215/mats-1989445647.html
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москва, петр бирюков, московский авиационный центр (мац), происшествия
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Московский авиационный центр (МАЦ), Происшествия
Экипажи Московского авиацентра спасли более 140 человек за три месяца

Бирюков: более 140 человек спасли экипажи МАЦ за первый квартал года

© Фото : МАЦСанитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ)
Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : МАЦ
Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ). Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более 140 человек спасли экипажи Московского авиационного центра (МАЦ) за первый квартал этого года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Более 140 человек спасли экипажи Московского авиационного центра (МАЦ) за первый квартал этого года… На сегодняшний день МАЦ – уникальная организация экстренного реагирования, аналогов которой нет ни в одном другом российском регионе. Экипажи воздушных судов оперативно эвакуируют пострадавших в ДТП и госпитализируют больных, принимают участие в тушении возгораний, в частности, вносят большой вклад в профилактику природных пожаров", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра отметил, что за январь-март специалисты авиацентра спасли 144 человека, в том числе оперативно доставили в медучреждения 57 пострадавших в происшествиях и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, экипажи участвовали в ликвидации двух крупных пожаров в двухэтажном здании в Сходненском тупике и в административном здании на Варшавском шоссе.
"В настоящее время в МАЦ работают более 400 человек, это пилоты, спасатели, инженеры, техники, оперативные дежурные и диспетчеры. В составе авиацентра - 12 санитарных и пожарных вертолетов, по скорости реагирования им нет равных: в среднем 10-15 минут требуется для прибытия в любую точку Москвы. На базе МАЦ работает учебный центр для обучения и повышения квалификации специалистов", - пояснил Бирюков.
Он подчеркнул, что сегодня Московский авиацентр является важной составляющей столичной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.
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