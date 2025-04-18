Экипажи Московского авиацентра спасли более 140 человек за три месяца
Бирюков: более 140 человек спасли экипажи МАЦ за первый квартал года
Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ). Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более 140 человек спасли экипажи Московского авиационного центра (МАЦ) за первый квартал этого года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Более 140 человек спасли экипажи Московского авиационного центра (МАЦ) за первый квартал этого года… На сегодняшний день МАЦ – уникальная организация экстренного реагирования, аналогов которой нет ни в одном другом российском регионе. Экипажи воздушных судов оперативно эвакуируют пострадавших в ДТП и госпитализируют больных, принимают участие в тушении возгораний, в частности, вносят большой вклад в профилактику природных пожаров", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра отметил, что за январь-март специалисты авиацентра спасли 144 человека, в том числе оперативно доставили в медучреждения 57 пострадавших в происшествиях и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, экипажи участвовали в ликвидации двух крупных пожаров в двухэтажном здании в Сходненском тупике и в административном здании на Варшавском шоссе.
"В настоящее время в МАЦ работают более 400 человек, это пилоты, спасатели, инженеры, техники, оперативные дежурные и диспетчеры. В составе авиацентра - 12 санитарных и пожарных вертолетов, по скорости реагирования им нет равных: в среднем 10-15 минут требуется для прибытия в любую точку Москвы. На базе МАЦ работает учебный центр для обучения и повышения квалификации специалистов", - пояснил Бирюков.
Он подчеркнул, что сегодня Московский авиацентр является важной составляющей столичной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.