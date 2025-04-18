https://ria.ru/20250418/sotrudnichestvo-2012051193.html

НОВИКОМ расширил сотрудничество с банками Кубы

НОВИКОМ расширил сотрудничество с банками Кубы - РИА Новости, 18.04.2025

НОВИКОМ расширил сотрудничество с банками Кубы

Банк НОВИКОМ заключил соглашение о сотрудничестве с Центральным банком Кубы и двумя коммерческими банками республики, сообщила пресс-служба НОВИКОМа, дочернего... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T13:10:00+03:00

2025-04-18T13:10:00+03:00

2025-04-18T13:10:00+03:00

россия

гавана

куба

новикомбанк

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Банк НОВИКОМ заключил соглашение о сотрудничестве с Центральным банком Кубы и двумя коммерческими банками республики, сообщила пресс-служба НОВИКОМа, дочернего банка Госкорпорации Ростех. Подписание прошло на полях 22-го заседания Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Гаване. Заключение соглашений о расчетах в рублях позволит увеличить список финансовых организаций Кубы, которые смогут проводить расчеты в российской валюте через счета в НОВИКОМе. "За последние годы Россия и Куба продемонстрировали большой прогресс в экономическом взаимодействии: на острове начала работать платежная система "Мир", растет туристический поток в обе стороны, в республике расширяется присутствие отечественных компаний, увеличивается объем российских инвестиций. Мы рады, что можем внести вклад в развитие отношений между нашими странами и уверены, что сотрудничество с ведущими банками республики станет плодотворным для обоих государств", – приводит пресс-служба слова председателя правления банка Елены Георгиевой. НОВИКОМ работает с кубинскими банками с 2016 года. За последний год расчеты за товары и услуги через счета кубинских банков увеличились на 42%.

https://ria.ru/20250408/novikom-2010087082.html

https://ria.ru/20250306/novikom-2003401018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, гавана, куба, новикомбанк