НОВИКОМ расширил сотрудничество с банками Кубы
НОВИКОМ подписал договор о сотрудничестве с тремя банками Кубы
© Фото : Пресс-служба банка НОВИКОМЛоготип банка НОВИКОМ
© Фото : Пресс-служба банка НОВИКОМ
Логотип банка НОВИКОМ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Банк НОВИКОМ заключил соглашение о сотрудничестве с Центральным банком Кубы и двумя коммерческими банками республики, сообщила пресс-служба НОВИКОМа, дочернего банка Госкорпорации Ростех.
Подписание прошло на полях 22-го заседания Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Гаване.
Заключение соглашений о расчетах в рублях позволит увеличить список финансовых организаций Кубы, которые смогут проводить расчеты в российской валюте через счета в НОВИКОМе.
"За последние годы Россия и Куба продемонстрировали большой прогресс в экономическом взаимодействии: на острове начала работать платежная система "Мир", растет туристический поток в обе стороны, в республике расширяется присутствие отечественных компаний, увеличивается объем российских инвестиций. Мы рады, что можем внести вклад в развитие отношений между нашими странами и уверены, что сотрудничество с ведущими банками республики станет плодотворным для обоих государств", – приводит пресс-служба слова председателя правления банка Елены Георгиевой.
НОВИКОМ работает с кубинскими банками с 2016 года. За последний год расчеты за товары и услуги через счета кубинских банков увеличились на 42%.