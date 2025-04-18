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Энергосотрудничество стало более ценным, заявил Цивилев - РИА Новости, 18.04.2025
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06:17 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/sotrudnichestvo-2011954052.html
Энергосотрудничество стало более ценным, заявил Цивилев
Энергосотрудничество стало более ценным, заявил Цивилев - РИА Новости, 18.04.2025
Энергосотрудничество стало более ценным, заявил Цивилев
Энергетическое сотрудничество в мире в настоящее время набирает всё большую и большую ценность, заявил в пятницу министр энергетики РФ Сергей Цивилев на встрече РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T06:17:00+03:00
2025-04-18T06:17:00+03:00
китай
россия
германия
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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ПЕКИН, 18 апр – РИА Новости. Энергетическое сотрудничество в мире в настоящее время набирает всё большую и большую ценность, заявил в пятницу министр энергетики РФ Сергей Цивилев на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном. "Действительно, наши народы во все времена были, есть и будут всегда близкими соседями и надёжными партнёрами", - заявил Цивилев. Он отметил, что "сегодня я прилетел обсудить совместные вопросы по развитию энергетического сотрудничества, которое сейчас в мире набирает всё большую и большую ценность". "Этот год для нас особенный, мы с вами празднуем восьмидесятилетие Победы над фашистской Германией и милитаристской Японией. Всегда приятно в преддверии большого праздника встречаться со своими друзьями и обсуждать будущее развитие наших стран в интересах наших народов", - указал он. В четверг российское Минэнерго сообщило, что профильные ведомства России и Китая обсудили расширение поставок энергоресурсов в Китай, а также возможность реализации совместных проектов сжижения природного газа (СПГ) и создание благоприятных условий для экспорта угля. В четверг Цивилев в рамках рабочей поездки в Китай провел переговоры с руководителем Госэнергоуправления Китая Ван Хунчжи.
https://ria.ru/20250416/ministr-2011501531.html
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китай, россия, германия, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика
Китай, Россия, Германия, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика
Энергосотрудничество стало более ценным, заявил Цивилев

Цивилев: энергетическое сотрудничество в мире набирает все большую ценность

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр энергетики РФ Сергей Цивилев
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 апр – РИА Новости. Энергетическое сотрудничество в мире в настоящее время набирает всё большую и большую ценность, заявил в пятницу министр энергетики РФ Сергей Цивилев на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном.
"Действительно, наши народы во все времена были, есть и будут всегда близкими соседями и надёжными партнёрами", - заявил Цивилев.
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Он отметил, что "сегодня я прилетел обсудить совместные вопросы по развитию энергетического сотрудничества, которое сейчас в мире набирает всё большую и большую ценность".
"Этот год для нас особенный, мы с вами празднуем восьмидесятилетие Победы над фашистской Германией и милитаристской Японией. Всегда приятно в преддверии большого праздника встречаться со своими друзьями и обсуждать будущее развитие наших стран в интересах наших народов", - указал он.
В четверг российское Минэнерго сообщило, что профильные ведомства России и Китая обсудили расширение поставок энергоресурсов в Китай, а также возможность реализации совместных проектов сжижения природного газа (СПГ) и создание благоприятных условий для экспорта угля.
В четверг Цивилев в рамках рабочей поездки в Китай провел переговоры с руководителем Госэнергоуправления Китая Ван Хунчжи.
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КитайРоссияГерманияСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Экономика
 
 
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