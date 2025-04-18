https://ria.ru/20250418/sotrudnichestvo-2011954052.html

Энергосотрудничество стало более ценным, заявил Цивилев

Энергосотрудничество стало более ценным, заявил Цивилев - РИА Новости, 18.04.2025

Энергосотрудничество стало более ценным, заявил Цивилев

Энергетическое сотрудничество в мире в настоящее время набирает всё большую и большую ценность, заявил в пятницу министр энергетики РФ Сергей Цивилев на встрече РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T06:17:00+03:00

2025-04-18T06:17:00+03:00

2025-04-18T06:17:00+03:00

китай

россия

германия

сергей цивилев

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

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ПЕКИН, 18 апр – РИА Новости. Энергетическое сотрудничество в мире в настоящее время набирает всё большую и большую ценность, заявил в пятницу министр энергетики РФ Сергей Цивилев на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном. "Действительно, наши народы во все времена были, есть и будут всегда близкими соседями и надёжными партнёрами", - заявил Цивилев. Он отметил, что "сегодня я прилетел обсудить совместные вопросы по развитию энергетического сотрудничества, которое сейчас в мире набирает всё большую и большую ценность". "Этот год для нас особенный, мы с вами празднуем восьмидесятилетие Победы над фашистской Германией и милитаристской Японией. Всегда приятно в преддверии большого праздника встречаться со своими друзьями и обсуждать будущее развитие наших стран в интересах наших народов", - указал он. В четверг российское Минэнерго сообщило, что профильные ведомства России и Китая обсудили расширение поставок энергоресурсов в Китай, а также возможность реализации совместных проектов сжижения природного газа (СПГ) и создание благоприятных условий для экспорта угля. В четверг Цивилев в рамках рабочей поездки в Китай провел переговоры с руководителем Госэнергоуправления Китая Ван Хунчжи.

https://ria.ru/20250416/ministr-2011501531.html

https://ria.ru/20250417/kitay-2011892027.html

китай

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, германия, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика