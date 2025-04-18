https://ria.ru/20250418/soglashenie-2012200890.html

Россия денонсировала соглашение с тремя странами по Баренцевому региону

Россия денонсировала соглашение с тремя странами по Баренцевому региону - РИА Новости, 18.04.2025

Россия денонсировала соглашение с тремя странами по Баренцевому региону

Правительство России денонсировало соглашение с Норвегией, Финляндией и Швецией о сотрудничестве в Баренцевом регионе, следует из распоряжения на портале... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T21:42:00+03:00

2025-04-18T21:42:00+03:00

2025-04-18T23:01:00+03:00

россия

норвегия

финляндия

швеция

в мире

правительство рф

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992642592_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_cc0ac98f46c7a0f7591a24eb9a49529c.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Правительство России денонсировало соглашение с Норвегией, Финляндией и Швецией о сотрудничестве в Баренцевом регионе, следует из распоряжения на портале официального опубликования нормативных правовых актов."В соответствии со статьей 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" денонсировать соглашение <...> о создании Международного Баренцева секретариата в целях развития сотрудничества в Баренцевом/Евроарктическом регионе <...> и соглашение между правительствами государств-членов <...> о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации", — говорится в документе.Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) был создан в 1993 году как орган межправительственного взаимодействия в интересах обеспечения устойчивого развития региона, расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества в области экономики, торговли, науки и техники, окружающей среды и развития транспортной инфраструктуры.В марте 2022-го Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция и Исландия, а также Евросоюз объявили о приостановке сотрудничества с Россией в рамках этой организации. Москва заявила, что выходит из СБЕР 18 сентября 2023 года.Как тогда указали в МИД, деятельность совета оказалась фактически парализована по вине западных участников. Кроме того, председательство Финляндии не подтвердило готовность передать России руководство в СБЕР "в нарушение принципа ротации, сорвав проведение необходимых подготовительных мероприятий".

https://ria.ru/20230918/sovet_barentseva-1897044043.html

россия

норвегия

финляндия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, норвегия, финляндия, швеция, в мире, правительство рф, евросоюз