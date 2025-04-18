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Россия денонсировала соглашение с тремя странами по Баренцевому региону
Россия денонсировала соглашение с тремя странами по Баренцевому региону - РИА Новости, 18.04.2025
Россия денонсировала соглашение с тремя странами по Баренцевому региону
Правительство России денонсировало соглашение с Норвегией, Финляндией и Швецией о сотрудничестве в Баренцевом регионе, следует из распоряжения на портале... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T21:42:00+03:00
2025-04-18T21:42:00+03:00
2025-04-18T23:01:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Правительство России денонсировало соглашение с Норвегией, Финляндией и Швецией о сотрудничестве в Баренцевом регионе, следует из распоряжения на портале официального опубликования нормативных правовых актов."В соответствии со статьей 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" денонсировать соглашение <...> о создании Международного Баренцева секретариата в целях развития сотрудничества в Баренцевом/Евроарктическом регионе <...> и соглашение между правительствами государств-членов <...> о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации", — говорится в документе.Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) был создан в 1993 году как орган межправительственного взаимодействия в интересах обеспечения устойчивого развития региона, расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества в области экономики, торговли, науки и техники, окружающей среды и развития транспортной инфраструктуры.В марте 2022-го Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция и Исландия, а также Евросоюз объявили о приостановке сотрудничества с Россией в рамках этой организации. Москва заявила, что выходит из СБЕР 18 сентября 2023 года.Как тогда указали в МИД, деятельность совета оказалась фактически парализована по вине западных участников. Кроме того, председательство Финляндии не подтвердило готовность передать России руководство в СБЕР "в нарушение принципа ротации, сорвав проведение необходимых подготовительных мероприятий".
https://ria.ru/20230918/sovet_barentseva-1897044043.html
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россия, норвегия, финляндия, швеция, в мире, правительство рф, евросоюз
Россия, Норвегия, Финляндия, Швеция, В мире, Правительство РФ, Евросоюз
Россия денонсировала соглашение с тремя странами по Баренцевому региону
Правительство РФ денонсировало соглашение с 3 странами по Баренцевому региону