https://ria.ru/20250418/smolensk-2012191072.html

Анохин: Международный слет городов-героев пройдет 22 -25 апреля в Смоленске

Анохин: Международный слет городов-героев пройдет 22 -25 апреля в Смоленске - РИА Новости, 18.04.2025

Анохин: Международный слет городов-героев пройдет 22 -25 апреля в Смоленске

Международный слет городов-героев, в котором примут участие делегации из десяти городов России и Белоруссии, пройдет 22 -25 апреля в Смоленске, сообщил в своем... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T20:30:00+03:00

2025-04-18T20:30:00+03:00

2025-04-18T20:30:00+03:00

смоленская область

смоленск

василий анохин

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Международный слет городов-героев, в котором примут участие делегации из десяти городов России и Белоруссии, пройдет 22 -25 апреля в Смоленске, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. В состав делегаций войдут представители региональных советов ветеранов, "Движения Первых", участники СВО, поискового движения и творческой молодежи. Из Белоруссии Смоленск посетят председатели областных Советов ветеранов, ребята из пионерских и молодежных организаций, представители поисковых отрядов, волонтеры. Гости примут участие в памятном митинге, возложат цветы к Вечному огню и стене Бессмертного полка, посетят Дом-музей Михаила Егорова, который вместе с Мелитоном Кантария водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. В Рудне состоится вручение копий Знамени Победы, а в Реадовском парке Смоленска 23 апреля из свечей зажгутся "Огненные картины" в память о событиях и героях Великой Отечественной войны. Программа слета включит стратегические сессии, обзорные экскурсии, высадку аллеи городов-героев. Финалом мероприятия станет создание послания для потомков от молодого поколения и ветеранов ВОВ, которое передадут в музей "Смоленщина в годы Великой Отечественной войны", добавил Анохин.

https://ria.ru/20250320/anokhin-2006314995.html

https://ria.ru/20250204/smolensk-1997379981.html

смоленск

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смоленск, василий анохин