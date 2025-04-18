https://ria.ru/20250418/smolensk-2012191072.html
Анохин: Международный слет городов-героев пройдет 22 -25 апреля в Смоленске
Анохин: Международный слет городов-героев пройдет 22 -25 апреля в Смоленске - РИА Новости, 18.04.2025
Анохин: Международный слет городов-героев пройдет 22 -25 апреля в Смоленске
Международный слет городов-героев, в котором примут участие делегации из десяти городов России и Белоруссии, пройдет 22 -25 апреля в Смоленске, сообщил в своем... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T20:30:00+03:00
2025-04-18T20:30:00+03:00
2025-04-18T20:30:00+03:00
смоленская область
смоленск
василий анохин
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Международный слет городов-героев, в котором примут участие делегации из десяти городов России и Белоруссии, пройдет 22 -25 апреля в Смоленске, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. В состав делегаций войдут представители региональных советов ветеранов, "Движения Первых", участники СВО, поискового движения и творческой молодежи. Из Белоруссии Смоленск посетят председатели областных Советов ветеранов, ребята из пионерских и молодежных организаций, представители поисковых отрядов, волонтеры. Гости примут участие в памятном митинге, возложат цветы к Вечному огню и стене Бессмертного полка, посетят Дом-музей Михаила Егорова, который вместе с Мелитоном Кантария водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. В Рудне состоится вручение копий Знамени Победы, а в Реадовском парке Смоленска 23 апреля из свечей зажгутся "Огненные картины" в память о событиях и героях Великой Отечественной войны. Программа слета включит стратегические сессии, обзорные экскурсии, высадку аллеи городов-героев. Финалом мероприятия станет создание послания для потомков от молодого поколения и ветеранов ВОВ, которое передадут в музей "Смоленщина в годы Великой Отечественной войны", добавил Анохин.
https://ria.ru/20250320/anokhin-2006314995.html
https://ria.ru/20250204/smolensk-1997379981.html
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смоленск, василий анохин
Смоленская область, Смоленск, Василий Анохин
Анохин: Международный слет городов-героев пройдет 22 -25 апреля в Смоленске
Делегации 10 городов-героев России и Белоруссии приедут на слет в Смоленск