https://ria.ru/20250418/smersh-2011934548.html

В ФСБ рассказали, как в 1943-м году "Смерш" арестовал оуновца

В ФСБ рассказали, как в 1943-м году "Смерш" арестовал оуновца - РИА Новости, 18.04.2025

В ФСБ рассказали, как в 1943-м году "Смерш" арестовал оуновца

Советская военная контрразведка "Смерш" в 1943 году в освобожденном Донбассе арестовала активного украинского националиста, который двумя годами ранее... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T00:37:00+03:00

2025-04-18T00:37:00+03:00

2025-04-18T00:39:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Советская военная контрразведка "Смерш" в 1943 году в освобожденном Донбассе арестовала активного украинского националиста, который двумя годами ранее дезертировал из Красной армии и просил гитлеровцев назначить его начальником полиции оккупированного нацистами Мелитополя, козыряя петлюровским прошлым своего отца. Об этом говорится в рассекреченном архивном документе "Смерша", опубликованном ФСБ России. В субботу исполнится 82 года со дня создания "Смерша". Начальник Управления контрразведки (УКР) "Смерш" 4-го Украинского фронта генерал-майор Николай Ковальчук в декабре 1943 года направил заместителю наркома обороны маршалу Александру Василевскому докладную записку о результатах работы военных контрразведчиков на освобожденных от гитлеровцев территориях Украины. Ковальчук обращал внимание Василевского на то, что наиболее активные члены Организации украинских националистов (ОУН)* ведут борьбу против советской власти. Гитлеровцы целенаправленно опирались на украинских националистов, вводя в оккупированном Донбассе, всегда бывшим русскоговорящим регионом, газеты на украинском языке, где печатались портреты председателя Украинской Народной Республики (УНР) Симона Петлюры, а рядом с нацистскими знаменами стояли "жовтно-блакитные" флаги УНР, рассказал ранее РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Советские войска освободили Донбасс в начале сентября 1943 года. Пьесы оуновца "При осмотре документов, оставленных немцами в помещении гебитскомиссариата города Мелитополя, было найдено заявление некоего Позигуна Ивана Даниловича от 16 декабря 1941 года, адресованное на имя германского командования, в котором он просит выдать ему документы, подтверждающие его положительное отношение к германским властям, при этом ходатайствует о назначении его на должность начальник полиции. В этом заявлении Позигун пишет, что его отец в прошлом петлюровец, за что преследовался советской властью, а сам он дезертировал из Красной Армии", - сообщал Ковальчук Василевскому в декабре 1943-го. На основании этих документов Позигун "был установлен и арестован", отмечал начальник УКР "Смерш" 4-го Украинского фронта. "При личном обыске у Позигуна было обнаружено: заявление в адрес полевой жандармерии с просьбой принять его в добровольческий казачий корпус, три сборника украинских стихов антисоветского националистического содержания, изданное им под псевдонимом "Иван Костромец" и пропуска на беспрепятственное хождение по городу Мелитополю", - перечислял Ковальчук. Как выяснили советские военные контрразведчики, Позигун в 1941 году в Красной армии был командиром взвода, и, получив отпуск по ранению, приехал домой в Мелитополь. "Будучи пораженчески настроенным и под влиянием своего отца, бывшего петлюровца, он не эвакуировался с отходящими советскими войсками и остался проживать на территории, оккупированной противником", - сообщал Ковальчук о предательстве Позигуна. По данным "Смерша", Позигун на протяжении всего 1942 года работал в Мелитополе администратором театра железнодорожников, "в котором ставил пьесы антисоветского содержания", и одновременно занимался "литературной деятельностью" антисоветского характера. "С января по сентябрь 1943 года Позигун работал в отделе пропаганды Мелитопольского гебитскомиссариата. Как агитатор этого дела он занимался распространением фашистской литературы, в клубах организовывал уголки антисоветских плакатов и снимков. Установлено, что Позигун являлся участником Организации украинских националистов*, возглавляемой городским головой Курило-Крымчаком", - говорилось в записке. Как отмечал Ковальчук, следствие по делу Позигуна "продолжаем в направлении вскрытия деятельности ОУН в городе Мелитополе и их связей с немецкими контрразведывательными и разведывательными органами". Что касается бывшего бургомистра Мелитополя и одного из руководителей мелитопольского подполья ОУН Иллариона Курило-Крымчака, то он был расстрелян в январе 1947 года по приговору военного трибунала войск МВД Киевской области. "Смерть шпионам!" Главное управление контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР было создано совершенно секретным постановлением советского правительства 19 апреля 1943 года. Аббревиатуру "Смерш" взяли от словосочетания "Смерть шпионам!". "Смерш" подчинялся непосредственно Наркому обороны СССР Иосифу Сталину. Начальником "Смерша" был назначен комиссар государственной безопасности 2-го ранга Виктор Абакумов. К основным задачам органов "Смерша" относились борьба со шпионской, диверсионной, террористической и иной подрывной деятельностью иностранных разведок в частях и учреждениях Красной армии; борьба с антисоветскими элементами, проникшими в части и учреждения Красной армии; принятие необходимых агентурно-оперативных и иных (через командование) мер к созданию на фронтах условий, исключающих возможность безнаказанного прохода агентуры противника через линию фронта с тем, чтобы сделать линию фронта непроницаемой для шпионских и антисоветских элементов; борьба с предательством и изменой родине в частях и учреждениях Красной армии (переход на сторону противника, укрывательство шпионов и вообще содействие работе последних); борьба с дезертирством и членовредительством на фронтах; проверка военнослужащих и других лиц, бывших в плену и окружении противника; выполнение специальных заданий Народного комиссара обороны СССР. Как отмечают историки спецслужб, в Советском Союзе в условиях войны была выстроена четко работавшая система противодействия механизму разведки и диверсий, отточенному гитлеровцами в течение многих лет в разных странах. По мнению экспертов, основное достижение "Смерша" состоит в том, что ни одна операция Красной армии не была сорвана по причине действий вражеских спецслужб. Ни один стратегический план советского командования не стал известен врагу. Кроме того, не произошло ни одного антисоветского выступления ни в рядах Красной армии, ни в ее тылу, на что так надеялись в Германии. Работа "Смерша" была строго очерчена правовыми рамками, существовал прокурорский надзор за деятельностью военных контрразведчиков. Вопреки "фейкам" о том, что "Смерш" выполнял карательные функции, а его сотрудники якобы только отсиживались за спинами бойцов Красной армии, военные контрразведчики, помимо выполнения своих прямых обязанностей, также участвовали в боях и в критические моменты даже брали на себя командование ротами и батальонами, которые потеряли командиров, выводили советские части из окружения, создавали партизанские отряды особого назначения. Военные контрразведчики воевали вместе с военнослужащими Красной армии, с ними шли в атаки и погибали. Количество потерь среди сотрудников "Смерша" в процентном отношении было не меньшим, чем в армии.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20241101/volyn-1981253852.html

https://ria.ru/20250320/fsb-2006087637.html

https://ria.ru/20240907/dokumenty-1971314701.html

https://ria.ru/20250401/fsb-2008566832.html

https://ria.ru/20250320/dokumenty-2006087266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мелитополь, донбасс, ссср, иосиф сталин (джугашвили), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), организации украинских националистов* (оун)*, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне