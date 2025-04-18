https://ria.ru/20250418/sdelka-2011935046.html

"Очистят от лишних": в Раде раскрыли страшную деталь сделки Украины с США

"Очистят от лишних": в Раде раскрыли страшную деталь сделки Украины с США - РИА Новости, 18.04.2025

"Очистят от лишних": в Раде раскрыли страшную деталь сделки Украины с США

Сделка с США по добыче редкоземельных металлов загонит Украину в долговую яму, из которой не будет выхода, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T00:49:00+03:00

2025-04-18T00:49:00+03:00

2025-04-18T03:58:00+03:00

украина

сша

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александр дубинский

владимир зеленский

дональд трамп

верховная рада украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Сделка с США по добыче редкоземельных металлов загонит Украину в долговую яму, из которой не будет выхода, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram."Общий долг, который сегодня составляет 169,1 миллиардов долларов, почти 100 процентов ВВП, а станет 269,1 миллиардов долларов одномоментно с подписанием договора о минералах. Это 165 процентов ВВП <…> Любой финансист вам скажет, что при такой долговой нагрузке экономика может выжить только при одном условии — ее полностью очистят от лишних ртов. А оставшиеся будут работать только на возврат долга. Без пенсий и медицины с образованием", — написал он.Парламентарий также отметил, что подобные условия приведут к полному банкротству страны. По его мнению, условия будут еще хуже, так как другие страны тоже начнут предоставлять помощь в кредит."Таким образом, договор о минералах выполним только при введении на Украине рабства", — заключил Дубинский.Подписание сделки по украинским недрам сорвалось в конце февраля после скандальной перепалки, устроенной Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. Тем не менее президент США Дональд Трамп позже заявлял, что все же ожидает от Киева подписания соглашения.По информации украинских СМИ, новый вариант документа предполагает возврат Киевом средств за всю оказанную ему американскую помощь, а также пересекает почти все красные линии, согласованные с Вашингтоном. Кроме того, он лишает Украину части суверенитета и противоречит ее планам в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.Восемнадцатого апреля министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила о подписании с США меморандума, подтверждающего намерение заключить соглашение о добыче полезных ископаемых.

https://ria.ru/20250417/sdelka-2011920848.html

https://ria.ru/20250417/gosdep-2011926250.html

https://ria.ru/20250417/zelenskiy-2011701790.html

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украина, сша, киев, александр дубинский, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины