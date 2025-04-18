Рейтинг@Mail.ru
"Очистят от лишних": в Раде раскрыли страшную деталь сделки Украины с США - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:49 18.04.2025 (обновлено: 03:58 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/sdelka-2011935046.html
"Очистят от лишних": в Раде раскрыли страшную деталь сделки Украины с США
"Очистят от лишних": в Раде раскрыли страшную деталь сделки Украины с США - РИА Новости, 18.04.2025
"Очистят от лишних": в Раде раскрыли страшную деталь сделки Украины с США
Сделка с США по добыче редкоземельных металлов загонит Украину в долговую яму, из которой не будет выхода, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T00:49:00+03:00
2025-04-18T03:58:00+03:00
украина
сша
киев
александр дубинский
владимир зеленский
дональд трамп
верховная рада украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_918eef21e8c53440a4014b7c5ce862e9.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Сделка с США по добыче редкоземельных металлов загонит Украину в долговую яму, из которой не будет выхода, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram."Общий долг, который сегодня составляет 169,1 миллиардов долларов, почти 100 процентов ВВП, а станет 269,1 миллиардов долларов одномоментно с подписанием договора о минералах. Это 165 процентов ВВП &lt;…&gt; Любой финансист вам скажет, что при такой долговой нагрузке экономика может выжить только при одном условии — ее полностью очистят от лишних ртов. А оставшиеся будут работать только на возврат долга. Без пенсий и медицины с образованием", — написал он.Парламентарий также отметил, что подобные условия приведут к полному банкротству страны. По его мнению, условия будут еще хуже, так как другие страны тоже начнут предоставлять помощь в кредит."Таким образом, договор о минералах выполним только при введении на Украине рабства", — заключил Дубинский.Подписание сделки по украинским недрам сорвалось в конце февраля после скандальной перепалки, устроенной Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. Тем не менее президент США Дональд Трамп позже заявлял, что все же ожидает от Киева подписания соглашения.По информации украинских СМИ, новый вариант документа предполагает возврат Киевом средств за всю оказанную ему американскую помощь, а также пересекает почти все красные линии, согласованные с Вашингтоном. Кроме того, он лишает Украину части суверенитета и противоречит ее планам в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.Восемнадцатого апреля министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила о подписании с США меморандума, подтверждающего намерение заключить соглашение о добыче полезных ископаемых.
https://ria.ru/20250417/sdelka-2011920848.html
https://ria.ru/20250417/gosdep-2011926250.html
https://ria.ru/20250417/zelenskiy-2011701790.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f22944a6e1d2b0e9c25e65052f6d0a48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, киев, александр дубинский, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины
Украина, США, Киев, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине
"Очистят от лишних": в Раде раскрыли страшную деталь сделки Украины с США

Дубинский: сделка с США о минералах выполнима только при введении рабства

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Сделка с США по добыче редкоземельных металлов загонит Украину в долговую яму, из которой не будет выхода, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram.
"Общий долг, который сегодня составляет 169,1 миллиардов долларов, почти 100 процентов ВВП, а станет 269,1 миллиардов долларов одномоментно с подписанием договора о минералах. Это 165 процентов ВВП <…> Любой финансист вам скажет, что при такой долговой нагрузке экономика может выжить только при одном условии — ее полностью очистят от лишних ртов. А оставшиеся будут работать только на возврат долга. Без пенсий и медицины с образованием", — написал он.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Детали сделки США и Украины по минералам прорабатываются, заявил Бессент
Вчера, 21:18
Парламентарий также отметил, что подобные условия приведут к полному банкротству страны. По его мнению, условия будут еще хуже, так как другие страны тоже начнут предоставлять помощь в кредит.
"Таким образом, договор о минералах выполним только при введении на Украине рабства", — заключил Дубинский.
Подписание сделки по украинским недрам сорвалось в конце февраля после скандальной перепалки, устроенной Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. Тем не менее президент США Дональд Трамп позже заявлял, что все же ожидает от Киева подписания соглашения.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и государственный секретарь США Марко Рубио после встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Госдеп сообщил о воодушевлении в Париже от предложений США по Украине
Вчера, 22:46
По информации украинских СМИ, новый вариант документа предполагает возврат Киевом средств за всю оказанную ему американскую помощь, а также пересекает почти все красные линии, согласованные с Вашингтоном. Кроме того, он лишает Украину части суверенитета и противоречит ее планам в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Восемнадцатого апреля министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила о подписании с США меморандума, подтверждающего намерение заключить соглашение о добыче полезных ископаемых.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
"Этому клоуну конец": Зеленский переступил последнюю красную линию Трампа
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАКиевАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала