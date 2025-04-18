https://ria.ru/20250418/saratov-2011960204.html

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 18.04.2025

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T08:06:00+03:00

2025-04-18T08:06:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропорту Саратов (Гагарин) в 07.50 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал.Кореняко уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет, добавил пресс-секретарь Росавиации.

https://ria.ru/20250417/aeroport-2011918601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество