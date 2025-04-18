https://ria.ru/20250418/saratov-2011960204.html
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 18.04.2025
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T08:06:00+03:00
2025-04-18T08:06:00+03:00
2025-04-18T08:10:00+03:00
саратов
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общество
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропорту Саратов (Гагарин) в 07.50 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал.Кореняко уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет, добавил пресс-секретарь Росавиации.
https://ria.ru/20250417/aeroport-2011918601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла ограничения на полеты в саратовском аэропорту Гагарин