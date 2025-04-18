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Путин проводит заседание Совбеза. Прямая трансляция
Путин проводит заседание Совбеза. Прямая трансляция - РИА Новости, 18.04.2025
Путин проводит заседание Совбеза. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T15:03:00+03:00
2025-04-18T15:03:00+03:00
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россия
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Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности.
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LIVE: Путин на заседании Совета безопасности России
LIVE: Путин на заседании Совета безопасности России
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россия, видео
Россия
Путин проводит заседание Совбеза. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности.
2025-04-18T15:03
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PT0M29S
Путин проводит заседание Совбеза. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности.