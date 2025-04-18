https://ria.ru/20250418/rossija-2011938507.html
В России за фейки про армию в 2024 году осудили семерых иностранцев
В России за фейки про армию в 2024 году осудили семерых иностранцев - РИА Новости, 18.04.2025
В России за фейки про армию в 2024 году осудили семерых иностранцев
Семеро иностранных граждан были осуждены в 2024 году за распространение фейков про российскую армию, говорится в материалах судебного департамента при Верховном РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T01:53:00+03:00
2025-04-18T01:53:00+03:00
2025-04-18T07:54:00+03:00
снг
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Семеро иностранных граждан были осуждены в 2024 году за распространение фейков про российскую армию, говорится в материалах судебного департамента при Верховном суде, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно статистике, среди осужденных есть четверо граждан СНГ и три гражданина из других государств. Всего, согласно статистике, в прошлом году за фейки об армии были осуждены 82 человека, большинство получили сроки от 5 до 8 лет колонии.
https://ria.ru/20250327/stomakhin-2007632458.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, россия, общество
В России за фейки про армию в 2024 году осудили семерых иностранцев
В РФ за фейки о российской армии в 2024 году приговор вынесли 7 иностранцам