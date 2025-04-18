https://ria.ru/20250418/rossija-2011938507.html

В России за фейки про армию в 2024 году осудили семерых иностранцев

В России за фейки про армию в 2024 году осудили семерых иностранцев - РИА Новости, 18.04.2025

В России за фейки про армию в 2024 году осудили семерых иностранцев

Семеро иностранных граждан были осуждены в 2024 году за распространение фейков про российскую армию, говорится в материалах судебного департамента при Верховном РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T01:53:00+03:00

2025-04-18T01:53:00+03:00

2025-04-18T07:54:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Семеро иностранных граждан были осуждены в 2024 году за распространение фейков про российскую армию, говорится в материалах судебного департамента при Верховном суде, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно статистике, среди осужденных есть четверо граждан СНГ и три гражданина из других государств. Всего, согласно статистике, в прошлом году за фейки об армии были осуждены 82 человека, большинство получили сроки от 5 до 8 лет колонии.

https://ria.ru/20250327/stomakhin-2007632458.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

снг, россия, общество