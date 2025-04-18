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В России за фейки про армию в 2024 году осудили семерых иностранцев - РИА Новости, 18.04.2025
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01:53 18.04.2025 (обновлено: 07:54 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/rossija-2011938507.html
В России за фейки про армию в 2024 году осудили семерых иностранцев
В России за фейки про армию в 2024 году осудили семерых иностранцев - РИА Новости, 18.04.2025
В России за фейки про армию в 2024 году осудили семерых иностранцев
Семеро иностранных граждан были осуждены в 2024 году за распространение фейков про российскую армию, говорится в материалах судебного департамента при Верховном РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T01:53:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Семеро иностранных граждан были осуждены в 2024 году за распространение фейков про российскую армию, говорится в материалах судебного департамента при Верховном суде, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно статистике, среди осужденных есть четверо граждан СНГ и три гражданина из других государств. Всего, согласно статистике, в прошлом году за фейки об армии были осуждены 82 человека, большинство получили сроки от 5 до 8 лет колонии.
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снг, россия, общество
СНГ, Россия, Общество
В России за фейки про армию в 2024 году осудили семерых иностранцев

В РФ за фейки о российской армии в 2024 году приговор вынесли 7 иностранцам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Семеро иностранных граждан были осуждены в 2024 году за распространение фейков про российскую армию, говорится в материалах судебного департамента при Верховном суде, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно статистике, среди осужденных есть четверо граждан СНГ и три гражданина из других государств.
Всего, согласно статистике, в прошлом году за фейки об армии были осуждены 82 человека, большинство получили сроки от 5 до 8 лет колонии.
Борис Стомахин - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Публицист Стомахин признан виновным в распространении фейков об армии
27 марта, 10:53
 
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