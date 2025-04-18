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Росприроднадзор требует с бывшей структуры IKEA 110 миллионов рублей - РИА Новости, 18.04.2025
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03:02 18.04.2025 (обновлено: 10:00 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/rosprirodnadzor-2011941653.html
Росприроднадзор требует с бывшей структуры IKEA 110 миллионов рублей
Росприроднадзор требует с бывшей структуры IKEA 110 миллионов рублей - РИА Новости, 18.04.2025
Росприроднадзор требует с бывшей структуры IKEA 110 миллионов рублей
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) просит арбитражный суд Московской области взыскать более 110 миллионов рублей с ООО... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T03:02:00+03:00
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коммерческая недвижимость
россия
швеция
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) просит арбитражный суд Московской области взыскать более 110 миллионов рублей с ООО "Торг", бывшей структуры прекратившего работу в России шведского мебельного ритейлера IKEA, следует из документов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости. "Федеральная служба по надзору в сфере природопользования обратилась в арбитражный суд Московской области … с требованием взыскать с ООО "Торг" сумму экологического сбора за 2023 год в размере 110 218 861, 49 рубля", – говорится в материалах дела. Суд назначил предварительное заседание на 22 мая. Экологический сбор появился в России в 2014 году в рамках концепции расширенной ответственности производителей, предполагающей обязанность производителей и импортеров нести ответственность за утилизацию тех товаров, которые они произвели или ввезли, и той упаковки, которую они использовали при выпуске этих товаров на рынок. Если у компании нет возможности утилизировать самостоятельно, она обязана заплатить экологический сбор. В пресс-службе "Российского экологического оператора" в 2024 году сообщили РИА Новости, что ставки экологического сбора начнут повышаться с 2025 года и эти средства пойдут на создание мощностей по утилизации отходов. IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2022 года остановила продажи в России. В сентябре 2023 года группа Газпромбанк стала собственником сети торговых центров "Мега" в России площадью 2,3 миллиона квадратных метров, выкупив их у Ingka Centres, владельца магазинов IKEA. По данным "БИР-Аналитик", структуры IKEA владели ответчиком ООО "Торг" до ноября 2024 года, сейчас единственным участником компании указано российское юрлицо.
https://ria.ru/20250417/ikea-2011880788.html
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коммерческая недвижимость, россия, швеция, ikea international group, газпромбанк
Коммерческая недвижимость, Россия, Швеция, IKEA International Group, Газпромбанк
Росприроднадзор требует с бывшей структуры IKEA 110 миллионов рублей

Росприроднадзор требует с бывшей дочки IKEA экосбор в 110 миллионов рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди возле магазина IKEA в Химках Московской области
Люди возле магазина IKEA в Химках Московской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди возле магазина IKEA в Химках Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) просит арбитражный суд Московской области взыскать более 110 миллионов рублей с ООО "Торг", бывшей структуры прекратившего работу в России шведского мебельного ритейлера IKEA, следует из документов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования обратилась в арбитражный суд Московской области … с требованием взыскать с ООО "Торг" сумму экологического сбора за 2023 год в размере 110 218 861, 49 рубля", – говорится в материалах дела.
Вывеска магазина IKEA - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России
Вчера, 17:33
Суд назначил предварительное заседание на 22 мая.
Экологический сбор появился в России в 2014 году в рамках концепции расширенной ответственности производителей, предполагающей обязанность производителей и импортеров нести ответственность за утилизацию тех товаров, которые они произвели или ввезли, и той упаковки, которую они использовали при выпуске этих товаров на рынок. Если у компании нет возможности утилизировать самостоятельно, она обязана заплатить экологический сбор.
В пресс-службе "Российского экологического оператора" в 2024 году сообщили РИА Новости, что ставки экологического сбора начнут повышаться с 2025 года и эти средства пойдут на создание мощностей по утилизации отходов.
IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2022 года остановила продажи в России. В сентябре 2023 года группа Газпромбанк стала собственником сети торговых центров "Мега" в России площадью 2,3 миллиона квадратных метров, выкупив их у Ingka Centres, владельца магазинов IKEA. По данным "БИР-Аналитик", структуры IKEA владели ответчиком ООО "Торг" до ноября 2024 года, сейчас единственным участником компании указано российское юрлицо.
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