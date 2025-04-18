https://ria.ru/20250418/rosprirodnadzor-2011941653.html

Росприроднадзор требует с бывшей структуры IKEA 110 миллионов рублей

Росприроднадзор требует с бывшей структуры IKEA 110 миллионов рублей - РИА Новости, 18.04.2025

Росприроднадзор требует с бывшей структуры IKEA 110 миллионов рублей

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) просит арбитражный суд Московской области взыскать более 110 миллионов рублей с ООО... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T03:02:00+03:00

2025-04-18T03:02:00+03:00

2025-04-18T10:00:00+03:00

коммерческая недвижимость

россия

швеция

ikea international group

газпромбанк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777368593_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_e046a6456d7a1ed82dc5a9712a6904a5.jpg

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) просит арбитражный суд Московской области взыскать более 110 миллионов рублей с ООО "Торг", бывшей структуры прекратившего работу в России шведского мебельного ритейлера IKEA, следует из документов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости. "Федеральная служба по надзору в сфере природопользования обратилась в арбитражный суд Московской области … с требованием взыскать с ООО "Торг" сумму экологического сбора за 2023 год в размере 110 218 861, 49 рубля", – говорится в материалах дела. Суд назначил предварительное заседание на 22 мая. Экологический сбор появился в России в 2014 году в рамках концепции расширенной ответственности производителей, предполагающей обязанность производителей и импортеров нести ответственность за утилизацию тех товаров, которые они произвели или ввезли, и той упаковки, которую они использовали при выпуске этих товаров на рынок. Если у компании нет возможности утилизировать самостоятельно, она обязана заплатить экологический сбор. В пресс-службе "Российского экологического оператора" в 2024 году сообщили РИА Новости, что ставки экологического сбора начнут повышаться с 2025 года и эти средства пойдут на создание мощностей по утилизации отходов. IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2022 года остановила продажи в России. В сентябре 2023 года группа Газпромбанк стала собственником сети торговых центров "Мега" в России площадью 2,3 миллиона квадратных метров, выкупив их у Ingka Centres, владельца магазинов IKEA. По данным "БИР-Аналитик", структуры IKEA владели ответчиком ООО "Торг" до ноября 2024 года, сейчас единственным участником компании указано российское юрлицо.

https://ria.ru/20250417/ikea-2011880788.html

https://ria.ru/20250329/victoria-2008106025.html

россия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

коммерческая недвижимость, россия, швеция, ikea international group, газпромбанк