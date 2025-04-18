https://ria.ru/20250418/rezultaty-1736539876.html

Когда будут известны результаты ЕГЭ-2025: график публикации

Результаты ЕГЭ 2025: как узнать и посмотреть данные в школе или онлайн

Когда будут известны результаты ЕГЭ-2025: график публикации

Результаты ЕГЭ — это оценка знаний выпускника в баллах, которая необходима для поступления в ВУЗ. Как узнать и сколько ждать итогов экзаменов по русскому языку, РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T19:02:00+03:00

2025-04-18T19:02:00+03:00

2025-04-18T19:03:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

россия

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Результаты ЕГЭ — это оценка знаний выпускника в баллах, которая необходима для поступления в ВУЗ. Как узнать и сколько ждать итогов экзаменов по русскому языку, математике, истории, физике и другим предметам, график публикации результатов ЕГЭ-2025, где их посмотреть, используя данные паспорта, сколько они хранятся в базе данных, — в материале РИА Новости. Результаты ЕГЭОсновной период проведения Единого государственного экзамена в России продлится с с 23 мая по 23 июня. Результаты ЕГЭ появляются примерно через одну-две недели после сдачи экзамена. Узнать их можно в школе, на официальном сайте Рособрнадзора и в личном кабинете портала “Госуслуги”. Пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в ВУЗах можно будет 3 и 4 июля.График публикации результатов ЕГЭ-2025График обработки экзаменационных материалов основного периода ЕГЭ регламентируется письмом Рособрнадзора и, судя по прошлым годам, становится известен в последней декаде апреля. Информация о датах обновится после публикации Рособрнадзором официальной информации. При этом государственные экзаменационные комиссии вправе утвердить результаты экзаменов и ознакомить с ними участников итоговой аттестации ранее указанных в графике сроков.График прошлого года приведён в таблице ниже.Обработка и анализ результатовСроки обработки результатов ЕГЭ в 2025 году составляют в среднем от 7 до 14 дней.Сколько длится обработка результатовНепосредственно проверка ответов на задания экзаменационной работы длится от двух до шести дней в зависимости от предмета. После получения данных из всех субъектов России уполномоченная организация проводит централизованную проверку экзаменационных работ. Она завершается не позднее чем через пять рабочих дней с момента получения результатов обработки экзамена. После этого они передаются в Государственную экзаменационную комиссию региона, председатель которой их утверждает в течение одного рабочего дня.Затем утвержденные результаты экзамена поступают в школы, а также профильные органы власти.Ознакомление участников экзамена с результатами ЕГЭ происходит в течение одного рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации, а также органы управления в сфере образования.Кто проверяет ответы ЕГЭЗадания единого государственного экзамена с кратким ответом проверяются автоматически. Ответы на задания, где нужен развернутый ответ, в том числе устный, проверяют эксперты предметных комиссий по соответствующим учебным предметам. Развернутые ответы смотрят два эксперта. В случае существенного расхождения в выставленных ими баллах назначается третья проверка.Где и как узнать результаты Результаты экзамена вывешивают в школах после их публикации. Их также можно узнать на портале “Госуслуг” или с помощью сервиса проверки результатов на сайте Рособрнадзора, для этого необходимо ввести ФИО, номер паспорта или код регистрации, указать регион сдачи ЕГЭ, дать согласие на обработку персональных данных. Жители Москвы могут отследить результаты ЕГЭ на официальном сайте мэра города. Для просмотра необходим номер паспорта и 12-значный код регистрации.‍АпелляцияУчастники единого государственного экзамена могут подать апелляцию двух видов:Куда обращатьсяО нарушении процедуры экзамена необходимо сразу же сообщить организатору в аудитории. Выпускника направят к члену ГЭК или попросят заполнить форму апелляции ЕГЭ — 2-ППЭ.В случае несогласия с результатами следует обратиться в конфликтную комиссию: адрес и график работы можно найти на сайте регионального центра обработки информации — РЦОИ.Сроки подачиЕсли была нарушена процедура экзамена, какие-то технические обстоятельства помешали выполнить экзаменационную работу, апелляцию необходимо подать в тот же день, не покидая экзаменационный пункт. Она будет рассмотрена в течение двух дней, в случае ее удовлетворения результат экзамена аннулируется и участник сдает его повторно в резервный день.При несогласии с выставленными баллами подать заявление на их пересмотр можно в течение двух рабочих дней после даты официальной публикации результатов экзамена. Необходимо заполнить соответствующее заявление в двух экземплярах, бланк выдает школа-организатор ЕГЭ. Конфликтная комиссия должна рассмотреть его в течение четырех рабочих дней.При отклонении апелляции выставленные баллы останутся неизменными. При удовлетворении они могут измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.Какой результат считается отличнымТолько результаты ЕГЭ по математике базового уровня переводятся в привычную пятибалльную систему. По остальным дисциплинам результат считается отличным, если выпускник смог набрать 81 балл и больше.Результаты ЕГЭ прошлых летПосмотреть результаты ЕГЭ можно на сервисе проверки результатов ЕГЭ на сайте Рособрнадзора — https://checkege.rustest.ru/, где отражены итоги экзаменов. Их также можно получить через сайт госуслуг. По истечении четырех лет после года сдачи ЕГЭ они аннулируются.Свидетельство о результатах ЕГЭСвидетельство о результатах ЕГЭ выпускникам не выдается. Результаты хранятся в информационной системе ФИС “ГИА и приема”, там с ними могут ознакомиться представители ВУЗов.Как долго действительны результатыСрок действия результатов ЕГЭ составляет четыре года после прохождения испытаний. Следовательно, если выпускник сдал ЕГЭ в 2025 году, то он может поступить в вуз до окончания 2029 года. В Рособрнадзоре отметили, что устанавливать более длительные сроки действия результатов единого государственного экзамена нерационально.Как ВУЗы узнают результаты ЕГЭ при поступленииВсе результаты ЕГЭ вносятся в федеральную информационную систему, доступ к которой имеют сотрудники ВУЗов. В период вступительной кампании абитуриенты в заявлении указывают баллы, полученные во время прохождения ЕГЭ. Проверка их количества осуществляется высшими учебными заведениями через федеральную информационную систему ФИС “ГИА и приема”.Советы преподавателейДля получения высоких баллов на ЕГЭ преподаватели рекомендуют выпускникам заранее сосредоточиться на процессе подготовки, посвящать достаточно времени изучению теории и готовиться только по актуальным материалам, прорешивать пробники, чтобы привыкнуть к структуре экзамена и обязательно полноценно отдыхать.

https://na.ria.ru/20240528/kolledzh-1948745925.html

https://ria.ru/20250416/ege-1734473764.html

https://ria.ru/20240730/apellyatsiya-1734980175.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, сн_образование, социальный навигатор