https://ria.ru/20250418/rekonstruktsiya-2012006829.html

В Химках проведут историческую реконструкцию ко Дню Победы

В Химках проведут историческую реконструкцию ко Дню Победы - РИА Новости, 18.04.2025

В Химках проведут историческую реконструкцию ко Дню Победы

Историческую реконструкцию "Успех V единстве поколений!" в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проведут в подмосковных Химках 26 апреля на... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T11:12:00+03:00

2025-04-18T11:12:00+03:00

2025-04-18T11:12:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Историческую реконструкцию "Успех V единстве поколений!" в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проведут в подмосковных Химках 26 апреля на базе олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная", сообщает пресс-служба администрации городского округа. В 15:30 на поле развернется масштабная панорама эпизодов боевых действий времен Великой Отечественной войны. В театрализованном сражении примут участие 200 реконструкторов и 150 профессиональных артистов, а также более 50 единиц военной техники. Организаторы детально воссоздадут атмосферу сороковых годов. С 13:00 для гостей будут работать полевая кухня и выставка военной техники, а творческие коллективы и артисты города исполнят песни военных лет. Здесь же будет организовано более 30 интерактивных площадок, где каждый сможет сфотографироваться с оружием тех времен и в подробностях узнать принцип его работы. Историческую реконструкцию проведут 26 апреля по адресу: микрорайон Планерная, владение 1 (ОУСЦ "Планерная"). Вход свободный. До места проведения будет организован бесплатный трансфер.

https://ria.ru/20250417/svo-2011836837.html

https://ria.ru/20250416/khimki-2011575049.html

химки (городской округ в московской области)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области)