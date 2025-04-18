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В Химках проведут историческую реконструкцию ко Дню Победы - РИА Новости, 18.04.2025
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11:12 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/rekonstruktsiya-2012006829.html
В Химках проведут историческую реконструкцию ко Дню Победы
В Химках проведут историческую реконструкцию ко Дню Победы - РИА Новости, 18.04.2025
В Химках проведут историческую реконструкцию ко Дню Победы
Историческую реконструкцию "Успех V единстве поколений!" в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проведут в подмосковных Химках 26 апреля на... РИА Новости, 18.04.2025
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2025-04-18T11:12:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Историческую реконструкцию "Успех V единстве поколений!" в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проведут в подмосковных Химках 26 апреля на базе олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная", сообщает пресс-служба администрации городского округа. В 15:30 на поле развернется масштабная панорама эпизодов боевых действий времен Великой Отечественной войны. В театрализованном сражении примут участие 200 реконструкторов и 150 профессиональных артистов, а также более 50 единиц военной техники. Организаторы детально воссоздадут атмосферу сороковых годов. С 13:00 для гостей будут работать полевая кухня и выставка военной техники, а творческие коллективы и артисты города исполнят песни военных лет. Здесь же будет организовано более 30 интерактивных площадок, где каждый сможет сфотографироваться с оружием тех времен и в подробностях узнать принцип его работы. Историческую реконструкцию проведут 26 апреля по адресу: микрорайон Планерная, владение 1 (ОУСЦ "Планерная"). Вход свободный. До места проведения будет организован бесплатный трансфер.
https://ria.ru/20250417/svo-2011836837.html
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химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
В Химках проведут историческую реконструкцию ко Дню Победы

В Химках проведут историческую реконструкцию в преддверии 80-летия Победы

© Фото : Администрация городского округа ХимкиВ Химках проведут историческую реконструкцию ко Дню Победы
В Химках проведут историческую реконструкцию ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : Администрация городского округа Химки
В Химках проведут историческую реконструкцию ко Дню Победы
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Историческую реконструкцию "Успех V единстве поколений!" в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проведут в подмосковных Химках 26 апреля на базе олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная", сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В 15:30 на поле развернется масштабная панорама эпизодов боевых действий времен Великой Отечественной войны. В театрализованном сражении примут участие 200 реконструкторов и 150 профессиональных артистов, а также более 50 единиц военной техники. Организаторы детально воссоздадут атмосферу сороковых годов.
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Вчера, 15:41
С 13:00 для гостей будут работать полевая кухня и выставка военной техники, а творческие коллективы и артисты города исполнят песни военных лет. Здесь же будет организовано более 30 интерактивных площадок, где каждый сможет сфотографироваться с оружием тех времен и в подробностях узнать принцип его работы.
Историческую реконструкцию проведут 26 апреля по адресу: микрорайон Планерная, владение 1 (ОУСЦ "Планерная"). Вход свободный.
До места проведения будет организован бесплатный трансфер.
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