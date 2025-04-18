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Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 18.04.2025
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:47:00+03:00
2025-04-18T12:47:00+03:00
2025-04-18T12:47:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В середине дня мы ожидаем, что Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, безопасность
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Безопасность
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза