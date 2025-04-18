https://ria.ru/20250418/psb-2012090052.html

ПСБ расширил функционал мобильного приложения для частных инвесторов

ПСБ расширил функционал мобильного приложения для частных инвесторов - РИА Новости, 18.04.2025

ПСБ расширил функционал мобильного приложения для частных инвесторов

Erid: F7NfYUJCUneRHyjrWsZJ РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T15:41:00+03:00

2025-04-18T15:41:00+03:00

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псб (банк псб)

россия

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Erid: F7NfYUJCUneRHyjrWsZJМОСКВА, 18 апр – РИА Новости. ПАО "Банк ПСБ" расширил возможности мобильного приложения "ПСБ Инвестиции" (16+) и его вэб-версии для частных инвесторов, сообщает пресс-служба банка. В обновленном приложении существенно доработан функционал инвестиционных идей, сформированных с учетом макроэкономической ситуации в стране и мире, а также добавлены удобные сервисы, расширяющие возможности торговли на фондовом рынке.Значительно расширены возможности витрины инвестиционных идей, рекомендуемых к покупке в мобильном приложении. Анализируя различные идеи брокера, пользователь видит не только описание продукта, но и всю ключевую информацию об идее – текущую рыночную стоимость, оценку потенциальной доходности, срок размещения и уровень риска.Также клиенты смогут увидеть уровни стоп-лосса и тейк-профита, рекомендованные аналитиками ПСБ. Выбрав подходящую идею, клиент может сразу перейти в комплексную заявку на покупку с заранее установленными уровнями ограничения убытков и фиксации прибыли. Такая опция в случае роста рынка позволит инвесторам автоматически фиксировать прибыль, а также уменьшит потенциальный риск потерь при негативном сценарии.Для опытных инвесторов ПСБ предложил новый тип комплексной заявки, с помощью которой можно открыть позицию и одновременно выставить условную заявку на закрытие позиции с возможностью ограничения убытков и фиксации прибыли.Также клиенты ПСБ теперь смогут совершать сделки с опционами на Московской бирже – такая возможность предоставлена клиентам, имеющим доступ к этому финансовому инструменту. Другие инвесторы также могут пройти онлайн-тестирование на знание опционов и получить доступ к торгам."Рынок частных инвестиций находится в фазе активного роста, в том числе благодаря развитию цифровых сервисов, значительно повышающих доступность финансовых рынков для розничных инвесторов. Мы сосредоточились на улучшении мобильного приложения, стремясь создать лучший цифровой пользовательских опыт для своих клиентов. Мы видим, что сегодня для инвесторов важно постоянно контролировать ситуацию с портфелем и иметь возможность вовремя продать или купить ценные бумаги в ситуации стремительного развития событий в экономике", - отметил старший вице-президент - директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.Он добавил, что банк, откликаясь на эту потребность, улучшил возможности новой версии приложения "ПСБ Инвестиции", добавив в нее много полезных опций и расширил число доступных инструментов для торговли на бирже."Мы уверены, что это поможет нашим клиентам определить направления роста капитала, сделать более точный прогноз, повысить качество портфеля и снизить риски при инвестировании", - отметил Жоголев.Рекламодатель ПАО "БАНК ПСБ", ИНН 7744000912

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https://ria.ru/20250408/makeev-2009981301.html

https://ria.ru/20250402/psb-2008945712.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

псб (банк псб), россия