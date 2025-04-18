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Ярославские аграрии в 2024 году произвели продукции на 70,3 млрд руб

Ярославские аграрии в 2024 году произвели продукции на 70,3 млрд руб - РИА Новости, 18.04.2025

Ярославские аграрии в 2024 году произвели продукции на 70,3 млрд руб

Ярославские аграрии в 2024 году произвели продукции на 70,3 миллиарда рублей, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T17:26:00+03:00

2025-04-18T17:26:00+03:00

2025-04-18T17:26:00+03:00

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Ярославские аграрии в 2024 году произвели продукции на 70,3 миллиарда рублей, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "В прошлом году в регионе реализовано семь инвестиционных проектов в сфере АПК общей стоимостью 8,8 миллиарда рублей, планируется создание 450 рабочих мест. В целом за год ярославские аграрии произвели продукции на 70,3 миллиарда рублей. Отрасль – важная составляющая экономики региона, а предприятия – ответственные работодатели и налогоплательщики", - сообщил Михаил Евраев, представляя депутатам Ярославской облдумы доклад о деятельности областного правительства за 2024 год. Слова губернатора приводит пресс-служба правительства региона. Губернатор рассказал, что предприятия АПК постоянно развиваются и расширяют мощности. Так, например, в прошлом году ООО "Шопша" в Гаврилов-Ямском округе модернизировало и расширило молочно-товарную ферму, ООО "ТК "Ярославский" в Ярославском округе реконструировало теплицы для выращивания фаленопсиса. В 2024 году началась реализация других значимых проектов, в их числе – создание яблоневых садов с питомником фруктовых насаждений в Переславль-Залесском округе, цеха по рафинации, дезодорации и винтаризации растительного масла в Ростовском округе. Также продолжена реконструкция теплиц под выращивание фаленопсиса на территории Ярославского округа. Регион в 2024 году впервые принял участие в проекте по строительству жилья, предоставляемого специалистам по договорам коммерческого найма, рассказал губернатор. Проект реализован в Любимском, Ростовском и Гаврилов-Ямском округах. Также в докладе главы региона отмечалось, что по объемам производства яиц Ярославская область стабильно занимает первое место в Центральном федеральном округе и второе место в России. "Все ключевые направления деятельности регионального правительства в представленном докладе нашли свое отражение. Результаты работы регионального правительства за отчетный период заслуживают хорошей оценки", - отметил после выступления губернатора зампредседателя Ярославской облдумы Виктор Волончунас.

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