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18 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

18 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире? - РИА Новости, 18.04.2025

18 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Побывать в новом историческом месте, сделать погромче музыку на любимой радиостанции, подготовиться к предстоящей Пасхе - 18 апреля 2025 года в России и в мире... РИА Новости, 18.04.2025

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Побывать в новом историческом месте, сделать погромче музыку на любимой радиостанции, подготовиться к предстоящей Пасхе - 18 апреля 2025 года в России и в мире отмечается немало значимых международных, профессиональных, православных и других праздников. Какой сегодня праздник отмечают по календарю в нашей стране и за ее пределами, что можно делать в этот день, какие важные исторические события произошли - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России18 апреля в российском праздничном календаре - День воинской славы, связанный с тем, что русским воинам князя Александра Невского в 1242 году удалось одержать победу над немецкими рыцарями на Чудском озере. Это событие известно многим под названием Ледовое побоище. Свой статус соответствующим федеральным законом эта дата получила в 1995 году.Церковный праздникВ православном календаре 18 апреля 2025 года в первую очередь значится как Великая (или Страстная) пятница - день скорби и печали, когда верующие вспоминают распятие Христа. День, на который выпадает этот праздник, традиционно связан с празднованием Пасхи.В православном календаре 18 апреля известено как день памяти перенесения мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси. Он появился на свет в первой половине 16 века, с юных лет знал и любил Священное Писание. При Иване Грозном стал архимандритом, однако в период Смутного времени, уже будучи патриархом, отказался принести присягу Лжедимитрию и за это был низложен.Чтят в этот день и память мучеников Агафопода диакона, Феодула чтеца и иже с ними. Они были подвергнуты пыткам и в конце концов казнены в период жестоких гонений на христиан в самом начале 4 века.Также 18 апреля отмечают и дни памяти:Народный праздник18 апреля фактически представляет собой вторую половину весны, а значит, в эти дни зачастую уже устанавливается благоприятная погода с теплыми ветрами. Не случайно в народном календаре этот день именуют Федул Ветреник. А по еще одному популярному поверью вместе с весенним теплым ветром в этот же день по огородам расселяются сверчки, появляются и прочие насекомые (например, бабочки).Впрочем, ветер в этот день мог принести не только долгожданное тепло. Зачастую именно 18 апреля люди широко распахивали окна в домах, чтобы и проветрить их после зимы, и заодно изгнать из жилища негативную энергию и злых духов. Просили у ветра принести хороший урожай, “надуть” здоровье, благополучие и так далее.В этот день полагалось вывесить выстиранное белье на улицу: считалось, что после этого оно приобретает особую силу и может сделать человека здоровее. А если человек сомневался, стоит ли приступать к пахоте, ориентиром для него в этот день служило количество снега в овраге: если его осталось совсем немного, можно приступать к работам.Какой сегодня праздник в миреОдин из праздников, который отмечают в мире 18 апреля - Международный день памятников и исторических мест. Впервые о нем заговорили в 1982 году на Международном совете по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, а уже на следующий год праздник был утвержден в своем статусе на 22-й Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Задача праздников - не только повысить узнаваемость “подшефных” объектов, но и сделать все возможное для их защиты.Всемирный день радиолюбителя также ежегодно отмечается 18 апреля. Если обратиться к истории, то можно узнать, что в 1925 году в этот же день во французской столице был создан Международный союз радиолюбителей. Каждый год для праздника выбирается особый девиз.Памятные даты в истории1902 год - дактилоскопия впервые в мировой истории была использована для того, чтобы опознать злоумышленника;1906 год - Сан-Франциско был частично разрушен сильнейшим землетрясением;1999 год - прославленный хоккеист из Канады Уэйн Гретцки завершил свою спортивную карьеру.Кто родился 18 апреля из знаменитостейВ этот теплый весенний день появились на свет:ИмениныПриходится на этот день и немало именинников. Свой праздник 18 апреля отмечают Георгий, Марк, Платон, Семён, Феодул и другие.

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Артем Смирнов

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