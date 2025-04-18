Рейтинг@Mail.ru
В России начали действовать новые правила ношения военной формы - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 18.04.2025 (обновлено: 13:38 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/pravila-2012049700.html
В России начали действовать новые правила ношения военной формы
В России начали действовать новые правила ношения военной формы - РИА Новости, 18.04.2025
В России начали действовать новые правила ношения военной формы
Президент Владимир Путин подписал указ об изменениях в правилах ношения военной формы для войск и спецслужб. Соответствующий документ опубликован на официальном РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:05:00+03:00
2025-04-18T13:38:00+03:00
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155106/25/1551062569_0:42:3495:2007_1920x0_80_0_0_f4cf24864723cc0d2d53c3eddb168837.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ об изменениях в правилах ношения военной формы для войск и спецслужб. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Указ уточняет требования к форме офицеров, прапорщиков и курсантов, включая представителей высшего командования ФСБ и Главного управления специальных программ президента. Для них, в частности, вводятся новые элементы шитья и нашивок. Для военнослужащих Федеральной службы охраны добавляются канты василькового цвета на фуражках и погонах.Изменения коснулись также формы офицеров военно-морского флота и сотрудников ФСБ, проходящих службу на кораблях. Уточняются и правила ношения формы для женщин-военнослужащих.Для сотрудников разведки и ФСБ ввели новые комплекты летней и зимней экипировки, включая камуфляжные куртки, утепленные головные уборы, защитное белье, специализированные носки и обувь для различных климатических условий.Кроме того, документ отменяет несколько устаревших положений, действовавших с 2010 по 2020 год. Нововведения вступают в силу со дня публикации и реализуются за счет текущих бюджетов силовых стуктур.
https://ria.ru/20250330/veteran-1894801620.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155106/25/1551062569_382:0:3111:2047_1920x0_80_0_0_48c77ace73596e5703f3750ece0283c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, безопасность
Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Безопасность
В России начали действовать новые правила ношения военной формы

Путин внес изменения в правила ношения военной формы для армии и спецслужб

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ об изменениях в правилах ношения военной формы для войск и спецслужб. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Указ уточняет требования к форме офицеров, прапорщиков и курсантов, включая представителей высшего командования ФСБ и Главного управления специальных программ президента. Для них, в частности, вводятся новые элементы шитья и нашивок. Для военнослужащих Федеральной службы охраны добавляются канты василькового цвета на фуражках и погонах.
Изменения коснулись также формы офицеров военно-морского флота и сотрудников ФСБ, проходящих службу на кораблях. Уточняются и правила ношения формы для женщин-военнослужащих.
Для сотрудников разведки и ФСБ ввели новые комплекты летней и зимней экипировки, включая камуфляжные куртки, утепленные головные уборы, защитное белье, специализированные носки и обувь для различных климатических условий.
Кроме того, документ отменяет несколько устаревших положений, действовавших с 2010 по 2020 год.
Нововведения вступают в силу со дня публикации и реализуются за счет текущих бюджетов силовых стуктур.
Ветеран боевых действий - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Ветеран боевых действий: как оформить статус, какие льготы положены
30 марта, 14:57
 
Владимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала