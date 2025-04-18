https://ria.ru/20250418/pravila-2012049700.html
В России начали действовать новые правила ношения военной формы
В России начали действовать новые правила ношения военной формы - РИА Новости, 18.04.2025
В России начали действовать новые правила ношения военной формы
Президент Владимир Путин подписал указ об изменениях в правилах ношения военной формы для войск и спецслужб. Соответствующий документ опубликован на официальном РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:05:00+03:00
2025-04-18T13:05:00+03:00
2025-04-18T13:38:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ об изменениях в правилах ношения военной формы для войск и спецслужб. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Указ уточняет требования к форме офицеров, прапорщиков и курсантов, включая представителей высшего командования ФСБ и Главного управления специальных программ президента. Для них, в частности, вводятся новые элементы шитья и нашивок. Для военнослужащих Федеральной службы охраны добавляются канты василькового цвета на фуражках и погонах.Изменения коснулись также формы офицеров военно-морского флота и сотрудников ФСБ, проходящих службу на кораблях. Уточняются и правила ношения формы для женщин-военнослужащих.Для сотрудников разведки и ФСБ ввели новые комплекты летней и зимней экипировки, включая камуфляжные куртки, утепленные головные уборы, защитное белье, специализированные носки и обувь для различных климатических условий.Кроме того, документ отменяет несколько устаревших положений, действовавших с 2010 по 2020 год. Нововведения вступают в силу со дня публикации и реализуются за счет текущих бюджетов силовых стуктур.
https://ria.ru/20250330/veteran-1894801620.html
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владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, безопасность
Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Безопасность
В России начали действовать новые правила ношения военной формы
Путин внес изменения в правила ношения военной формы для армии и спецслужб