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В Геническе загорелся центральный рынок, есть пострадавшие
В Геническе загорелся центральный рынок, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.04.2025
В Геническе загорелся центральный рынок, есть пострадавшие
Центральный рынок горит на площади 600 "квадратов" в Геническе в Херсонской области, плотная застройка способствует распространению огня, пострадали три... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T08:48:00+03:00
2025-04-18T08:48:00+03:00
2025-04-18T09:16:00+03:00
геническ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
херсонская область
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Центральный рынок горит на площади 600 "квадратов" в Геническе в Херсонской области, плотная застройка способствует распространению огня, пострадали три человека, сообщает пресс-служба МЧС России."В 7.30 утра поступило сообщение о возгорании палатки на центральном рынке города Геническа... Площадь пожара 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что плотная застройка и высокая пожарная нагрузка способствуют быстрому распространению огня на торговые ряды.Возгорание локализовано, пострадали три человека. Тушение продолжается.
https://ria.ru/20241028/pozhary-1980501568.html
геническ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геническ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, херсонская область
Геническ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Херсонская область
В Геническе загорелся центральный рынок, есть пострадавшие
В Геническе 3 человека пострадали при пожаре на центральном рынке