https://ria.ru/20250418/pozhar-2011963474.html

В Геническе загорелся центральный рынок, есть пострадавшие

В Геническе загорелся центральный рынок, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.04.2025

В Геническе загорелся центральный рынок, есть пострадавшие

Центральный рынок горит на площади 600 "квадратов" в Геническе в Херсонской области, плотная застройка способствует распространению огня, пострадали три... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T08:48:00+03:00

2025-04-18T08:48:00+03:00

2025-04-18T09:16:00+03:00

геническ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

херсонская область

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Центральный рынок горит на площади 600 "квадратов" в Геническе в Херсонской области, плотная застройка способствует распространению огня, пострадали три человека, сообщает пресс-служба МЧС России."В 7.30 утра поступило сообщение о возгорании палатки на центральном рынке города Геническа... Площадь пожара 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что плотная застройка и высокая пожарная нагрузка способствуют быстрому распространению огня на торговые ряды.Возгорание локализовано, пострадали три человека. Тушение продолжается.

https://ria.ru/20241028/pozhary-1980501568.html

геническ

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

геническ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, херсонская область