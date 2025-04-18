Рейтинг@Mail.ru
В Геническе загорелся центральный рынок, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:48 18.04.2025 (обновлено: 09:16 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/pozhar-2011963474.html
В Геническе загорелся центральный рынок, есть пострадавшие
В Геническе загорелся центральный рынок, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.04.2025
В Геническе загорелся центральный рынок, есть пострадавшие
Центральный рынок горит на площади 600 "квадратов" в Геническе в Херсонской области, плотная застройка способствует распространению огня, пострадали три... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T08:48:00+03:00
2025-04-18T09:16:00+03:00
геническ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2011967673_0:20:744:439_1920x0_80_0_0_342ae54de11aa7e2cc5f2c790b7d419a.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Центральный рынок горит на площади 600 "квадратов" в Геническе в Херсонской области, плотная застройка способствует распространению огня, пострадали три человека, сообщает пресс-служба МЧС России."В 7.30 утра поступило сообщение о возгорании палатки на центральном рынке города Геническа... Площадь пожара 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что плотная застройка и высокая пожарная нагрузка способствуют быстрому распространению огня на торговые ряды.Возгорание локализовано, пострадали три человека. Тушение продолжается.
https://ria.ru/20241028/pozhary-1980501568.html
геническ
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2011967673_115:0:727:459_1920x0_80_0_0_c1f58931b7810ebe7f924c69c25fe4c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
геническ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, херсонская область
Геническ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Херсонская область
В Геническе загорелся центральный рынок, есть пострадавшие

В Геническе 3 человека пострадали при пожаре на центральном рынке

© МЧС России/TelegramПожар на центральном рынке в Геническе
Пожар на центральном рынке в Геническе - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© МЧС России/Telegram
Пожар на центральном рынке в Геническе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Центральный рынок горит на площади 600 "квадратов" в Геническе в Херсонской области, плотная застройка способствует распространению огня, пострадали три человека, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В 7.30 утра поступило сообщение о возгорании палатки на центральном рынке города Геническа... Площадь пожара 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.
© МЧС России/TelegramПожар на центральном рынке в Геническе
Пожар на центральном рынке в Геническе - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© МЧС России/Telegram
Пожар на центральном рынке в Геническе
Отмечается, что плотная застройка и высокая пожарная нагрузка способствуют быстрому распространению огня на торговые ряды.
Возгорание локализовано, пострадали три человека. Тушение продолжается.
Тушение пожара на Кольцовском рынке в Воронеже - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Крупные пожары на рынках и в торговых павильонах в России в 2023-2024 годах
28 октября 2024, 14:02
 
ГеническМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала