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В Подмосковье вспыхнул пожар в складском здании
В Подмосковье вспыхнул пожар в складском здании - РИА Новости, 18.04.2025
В Подмосковье вспыхнул пожар в складском здании
Складское здание горит в подмосковных Мытищах на 1,8 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T03:13:00+03:00
2025-04-18T03:13:00+03:00
2025-04-18T03:25:00+03:00
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Складское здание горит в подмосковных Мытищах на 1,8 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России."В Подмосковье ликвидируют пожар на складе. В поселке Грибки городского округа Мытищи пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидируют возгорание складского здания и защищают от огня соседние постройки. Площадь пожара составляет 1800 квадратных метров", - говорится в сообщении.В тушении задействованы 54 человека и 17 единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, мытищи
Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Мытищи
В Подмосковье вспыхнул пожар в складском здании
В Мытищах вспыхнул пожар в складском здании на площади 1, 8 тысячи квадратов