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В Подмосковье вспыхнул пожар в складском здании - РИА Новости, 18.04.2025
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03:13 18.04.2025 (обновлено: 03:25 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/pozhar-2011943015.html
В Подмосковье вспыхнул пожар в складском здании
В Подмосковье вспыхнул пожар в складском здании - РИА Новости, 18.04.2025
В Подмосковье вспыхнул пожар в складском здании
Складское здание горит в подмосковных Мытищах на 1,8 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 18.04.2025
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2025-04-18T03:25:00+03:00
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
мытищи
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Складское здание горит в подмосковных Мытищах на 1,8 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России."В Подмосковье ликвидируют пожар на складе. В поселке Грибки городского округа Мытищи пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидируют возгорание складского здания и защищают от огня соседние постройки. Площадь пожара составляет 1800 квадратных метров", - говорится в сообщении.В тушении задействованы 54 человека и 17 единиц техники.
https://ria.ru/20250417/pozhar-2011834454.html
московская область (подмосковье)
россия
мытищи
РИА Новости
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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, мытищи
Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Мытищи
В Подмосковье вспыхнул пожар в складском здании

В Мытищах вспыхнул пожар в складском здании на площади 1, 8 тысячи квадратов

© Фото : МЧС России/TelegramПожар на складе в поселке Грибки городского округа Мытищи
Пожар на складе в поселке Грибки городского округа Мытищи - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Пожар на складе в поселке Грибки городского округа Мытищи
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Складское здание горит в подмосковных Мытищах на 1,8 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Подмосковье ликвидируют пожар на складе. В поселке Грибки городского округа Мытищи пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидируют возгорание складского здания и защищают от огня соседние постройки. Площадь пожара составляет 1800 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В тушении задействованы 54 человека и 17 единиц техники.
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Московская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссияМытищи
 
 
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