https://ria.ru/20250418/pozhar-2011943015.html

В Подмосковье вспыхнул пожар в складском здании

В Подмосковье вспыхнул пожар в складском здании - РИА Новости, 18.04.2025

В Подмосковье вспыхнул пожар в складском здании

Складское здание горит в подмосковных Мытищах на 1,8 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T03:13:00+03:00

2025-04-18T03:13:00+03:00

2025-04-18T03:25:00+03:00

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

мытищи

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Складское здание горит в подмосковных Мытищах на 1,8 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России."В Подмосковье ликвидируют пожар на складе. В поселке Грибки городского округа Мытищи пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидируют возгорание складского здания и защищают от огня соседние постройки. Площадь пожара составляет 1800 квадратных метров", - говорится в сообщении.В тушении задействованы 54 человека и 17 единиц техники.

https://ria.ru/20250417/pozhar-2011834454.html

московская область (подмосковье)

россия

мытищи

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, мытищи