https://ria.ru/20250418/pogoda-2011959571.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 18.04.2025

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Июньская по климату погода ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 23 градусов, местами в регионе возможна первая весенняя гроза, сообщил РИА... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T07:53:00+03:00

2025-04-18T07:53:00+03:00

2025-04-18T07:53:00+03:00

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Июньская по климату погода ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 23 градусов, местами в регионе возможна первая весенняя гроза, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В пятницу синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением атмосферного фронта окклюзии по типу теплого. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами возможна первая гроза… Температура воздуха повысится до плюс 20 - плюс 23 градусов, что соответствует многолетним показателям июня", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Показания барометров будут падать и составят 748 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20250418/pogoda-2011958156.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, евгений тишковец, погода