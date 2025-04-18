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Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 18.04.2025
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Июньская по климату погода ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 23 градусов, местами в регионе возможна первая весенняя гроза, сообщил РИА... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T07:53:00+03:00
2025-04-18T07:53:00+03:00
2025-04-18T07:53:00+03:00
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погода
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Июньская по климату погода ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 23 градусов, местами в регионе возможна первая весенняя гроза, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В пятницу синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением атмосферного фронта окклюзии по типу теплого. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами возможна первая гроза… Температура воздуха повысится до плюс 20 - плюс 23 градусов, что соответствует многолетним показателям июня", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Показания барометров будут падать и составят 748 миллиметров ртутного столба.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптик Тишковец: в Москве в пятницу ожидается до 23 градусов тепла