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Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 18.04.2025
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07:53 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/pogoda-2011959571.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 18.04.2025
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Июньская по климату погода ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 23 градусов, местами в регионе возможна первая весенняя гроза, сообщил РИА... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T07:53:00+03:00
2025-04-18T07:53:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Июньская по климату погода ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 23 градусов, местами в регионе возможна первая весенняя гроза, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В пятницу синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением атмосферного фронта окклюзии по типу теплого. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами возможна первая гроза… Температура воздуха повысится до плюс 20 - плюс 23 градусов, что соответствует многолетним показателям июня", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Показания барометров будут падать и составят 748 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Синоптик Тишковец: в Москве в пятницу ожидается до 23 градусов тепла

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМеждународный деловой центр "Москва-Сити"
Международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Июньская по климату погода ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 23 градусов, местами в регионе возможна первая весенняя гроза, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В пятницу синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением атмосферного фронта окклюзии по типу теплого. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами возможна первая гроза… Температура воздуха повысится до плюс 20 - плюс 23 градусов, что соответствует многолетним показателям июня", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Показания барометров будут падать и составят 748 миллиметров ртутного столба.
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