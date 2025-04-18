https://ria.ru/20250418/pogoda-2011959230.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в первую неделю мая

Синоптик рассказал о погоде в Москве в первую неделю мая - РИА Новости, 18.04.2025

Синоптик рассказал о погоде в Москве в первую неделю мая

Температура воздуха днем до плюс 10 - плюс 15 градусов ожидается в Москве в первую неделю мая, не обойдется без дождей, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T07:48:00+03:00

2025-04-18T07:48:00+03:00

2025-04-18T07:48:00+03:00

общество

москва

россия

евгений тишковец

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Температура воздуха днем до плюс 10 - плюс 15 градусов ожидается в Москве в первую неделю мая, не обойдется без дождей, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что первомайские дни будут относительно прохладными и влажными. Первая неделя мая в средней полосе России прогнозируется на несколько градусов ниже климатической норм, а по количеству осадков переизбыток дождей может составить до 20%. "В Москве по ночам не выше плюс 2 - плюс 7, днем с трудом плюс 10 - плюс 15. Не обойдется без дождей", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20250329/vilfand-2008073202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, россия, евгений тишковец