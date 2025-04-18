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Синоптик рассказал о погоде в Москве в первую неделю мая - РИА Новости, 18.04.2025
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07:48 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/pogoda-2011959230.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первую неделю мая
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первую неделю мая - РИА Новости, 18.04.2025
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первую неделю мая
Температура воздуха днем до плюс 10 - плюс 15 градусов ожидается в Москве в первую неделю мая, не обойдется без дождей, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T07:48:00+03:00
2025-04-18T07:48:00+03:00
общество
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Температура воздуха днем до плюс 10 - плюс 15 градусов ожидается в Москве в первую неделю мая, не обойдется без дождей, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что первомайские дни будут относительно прохладными и влажными. Первая неделя мая в средней полосе России прогнозируется на несколько градусов ниже климатической норм, а по количеству осадков переизбыток дождей может составить до 20%. "В Москве по ночам не выше плюс 2 - плюс 7, днем с трудом плюс 10 - плюс 15. Не обойдется без дождей", - рассказал Тишковец.
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общество, москва, россия, евгений тишковец
Общество, Москва, Россия, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первую неделю мая

Синоптик Тишковец: в Москве в первую неделю мая ожидается до плюс 15 градусов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПрохожие на одной из улиц в центре Москвы
Прохожие на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Температура воздуха днем до плюс 10 - плюс 15 градусов ожидается в Москве в первую неделю мая, не обойдется без дождей, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что первомайские дни будут относительно прохладными и влажными. Первая неделя мая в средней полосе России прогнозируется на несколько градусов ниже климатической норм, а по количеству осадков переизбыток дождей может составить до 20%.
Москве по ночам не выше плюс 2 - плюс 7, днем с трудом плюс 10 - плюс 15. Не обойдется без дождей", - рассказал Тишковец.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
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ОбществоМоскваРоссияЕвгений Тишковец
 
 
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