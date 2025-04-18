https://ria.ru/20250418/pogoda-2011958156.html

В Москве в выходные воздух прогреется до июльских значений

В Москве в выходные воздух прогреется до июльских значений - РИА Новости, 18.04.2025

В Москве в выходные воздух прогреется до июльских значений

Июль по климату наступит в Москве в выходные, днем ожидается до плюс 21 - плюс 26 градусов, Пасха может стать самой теплой в истории наблюдений, сообщил РИА... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T07:35:00+03:00

2025-04-18T07:35:00+03:00

2025-04-18T07:44:00+03:00

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Июль по климату наступит в Москве в выходные, днем ожидается до плюс 21 - плюс 26 градусов, Пасха может стать самой теплой в истории наблюдений, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В выходные (в Москве - ред.) распогодится, и по климату наступит июль. По ночам не ниже плюс 10 - плюс 15, в дневные часы воздух разогреется до плюс 21 - плюс 26 градусов… Воскресенье Христово будет самым теплым в истории регулярных метеоизмерений", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что вероятны повторы или падение рекордов тепла 1973 и 1995 годов.

https://ria.ru/20250415/vilfand-2011270355.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, евгений тишковец