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В Москве в выходные воздух прогреется до июльских значений
В Москве в выходные воздух прогреется до июльских значений - РИА Новости, 18.04.2025
В Москве в выходные воздух прогреется до июльских значений
Июль по климату наступит в Москве в выходные, днем ожидается до плюс 21 - плюс 26 градусов, Пасха может стать самой теплой в истории наблюдений, сообщил РИА... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T07:35:00+03:00
2025-04-18T07:35:00+03:00
2025-04-18T07:44:00+03:00
общество
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евгений тишковец
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Июль по климату наступит в Москве в выходные, днем ожидается до плюс 21 - плюс 26 градусов, Пасха может стать самой теплой в истории наблюдений, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В выходные (в Москве - ред.) распогодится, и по климату наступит июль. По ночам не ниже плюс 10 - плюс 15, в дневные часы воздух разогреется до плюс 21 - плюс 26 градусов… Воскресенье Христово будет самым теплым в истории регулярных метеоизмерений", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что вероятны повторы или падение рекордов тепла 1973 и 1995 годов.
https://ria.ru/20250415/vilfand-2011270355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
В Москве в выходные воздух прогреется до июльских значений
Тишковец: в Москве ожидается самая теплая в истории наблюдений Пасха