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Более 34 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача Подмосковья
Более 34 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача Подмосковья - РИА Новости, 18.04.2025
Более 34 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача Подмосковья
На горячую линию главврача Подмосковья обратились более 34 тысяч раз с начала года, это на 13 тысяч больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T17:27:00+03:00
2025-04-18T17:27:00+03:00
2025-04-18T18:12:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На горячую линию главврача Подмосковья обратились более 34 тысяч раз с начала года, это на 13 тысяч больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — министра здравоохранения региона Максима Забелина, горячая линия главврача позволяет оперативно реагировать на вопросы и предложения жителей Подмосковья, а руководителям медучреждений принимать организационные решения. "С начала года на горячую линию обратились более 34 тысяч раз, что на 13 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года", — приводит пресс-служба слова Забелина. Узнать номер горячей линии можно на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, звонить — по рабочим дням с 9:00 до 18:00. После ответа оператора необходимо набрать добавочный номер, который соответствует нужной медорганизации. Он указывается на сайтах лечебных учреждений и на информационных плакатах в поликлиниках.
https://ria.ru/20250328/podmoskove-2007897486.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 34 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача Подмосковья
Горячая линия главврача Подмосковья приняла свыше 34 тысяч звонков за 2025 год