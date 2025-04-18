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Свыше 19,5 тысячи объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье - РИА Новости, 18.04.2025
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Новости Подмосковья
 
17:01 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/podmoskove-2012127679.html
Свыше 19,5 тысячи объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье
Свыше 19,5 тысячи объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье - РИА Новости, 18.04.2025
Свыше 19,5 тысячи объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье
Более 19,5 тысячи объектов капитального строительства зарегистрировали с начала года в Подмосковье, что на 3,1 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T17:01:00+03:00
2025-04-18T17:01:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более 19,5 тысячи объектов капитального строительства зарегистрировали с начала года в Подмосковье, что на 3,1 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. "В первом квартале этого года в регионе уже зарегистрировано более 19,5 тысячи объектов капитального строительства, из них свыше 14,5 тысячи индивидуальных жилых домов площадью 2,1 миллиона квадратных метров, с налоговым потенциалом 69 миллионов рублей. По упрощенной процедуре в рамках "дачной амнистии" можно зарегистрировать жилые и садовые дома на земле, предназначенной для ведения гражданами садоводства, индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта", - уточнил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что регистрации подлежат все строения, прочно связанные с землей. Также, согласно новому закону, действующему с 1 марта этого года, после окончания строительства необходимо в обязательном порядке зарегистрировать права на объект и стать полноценным собственником. По словам Фирсова, важно понимать, что незарегистрированные дома и строения могут быть признаны в дальнейшем самовольными постройками, а это уже грозит их сносом. Также если недвижимость не зарегистрирована, кадастровая стоимость земельного участка будет пересмотрена в сторону увеличения. Так, лидерами по количеству зарегистрированных строений за первый квартал стали следующие муниципальные образования: Раменский - 1585 объектов, из них 1213 индивидуальных жилых домов площадью 170 тысяч квадратных метров с налоговым потенциалом 5,4 миллиона рублей; Дмитровский - 1407 объектов, из них 1007 ИЖС площадью 133 тысячи квадратных метров с налоговым потенциалом 4,1 миллиона рублей; в Истре - 1316 объектов, из них 961 ИЖС площадью 177 тысячи квадратных метров с налоговым потенциалом 6,4 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250417/innoprom-2011840404.html
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московская область (подмосковье), истра, раменский
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Истра, Раменский
Свыше 19,5 тысячи объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье

Более 19,5 тысячи объектов недвижимости зарегистрировали в Московской области

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДачные участки в Подмосковье
Дачные участки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Дачные участки в Подмосковье
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более 19,5 тысячи объектов капитального строительства зарегистрировали с начала года в Подмосковье, что на 3,1 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
"В первом квартале этого года в регионе уже зарегистрировано более 19,5 тысячи объектов капитального строительства, из них свыше 14,5 тысячи индивидуальных жилых домов площадью 2,1 миллиона квадратных метров, с налоговым потенциалом 69 миллионов рублей. По упрощенной процедуре в рамках "дачной амнистии" можно зарегистрировать жилые и садовые дома на земле, предназначенной для ведения гражданами садоводства, индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта", - уточнил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба.
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Он отметил, что регистрации подлежат все строения, прочно связанные с землей. Также, согласно новому закону, действующему с 1 марта этого года, после окончания строительства необходимо в обязательном порядке зарегистрировать права на объект и стать полноценным собственником.
По словам Фирсова, важно понимать, что незарегистрированные дома и строения могут быть признаны в дальнейшем самовольными постройками, а это уже грозит их сносом. Также если недвижимость не зарегистрирована, кадастровая стоимость земельного участка будет пересмотрена в сторону увеличения.
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Так, лидерами по количеству зарегистрированных строений за первый квартал стали следующие муниципальные образования: Раменский - 1585 объектов, из них 1213 индивидуальных жилых домов площадью 170 тысяч квадратных метров с налоговым потенциалом 5,4 миллиона рублей; Дмитровский - 1407 объектов, из них 1007 ИЖС площадью 133 тысячи квадратных метров с налоговым потенциалом 4,1 миллиона рублей; в Истре - 1316 объектов, из них 961 ИЖС площадью 177 тысячи квадратных метров с налоговым потенциалом 6,4 миллиона рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ИстраРаменский
 
 
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