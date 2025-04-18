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Около 1,8 тысячи емкостей для сбора отходов установят в Подмосковье - РИА Новости, 18.04.2025
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Новости Подмосковья
 
16:52 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/podmoskove-2012123531.html
Около 1,8 тысячи емкостей для сбора отходов установят в Подмосковье
Около 1,8 тысячи емкостей для сбора отходов установят в Подмосковье - РИА Новости, 18.04.2025
Около 1,8 тысячи емкостей для сбора отходов установят в Подмосковье
Порядка 1,8 тысячи емкостей для сбора отходов установят в Подмосковье до 1 мая, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:52:00+03:00
2025-04-18T16:52:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Порядка 1,8 тысячи емкостей для сбора отходов установят в Подмосковье до 1 мая, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Региональные операторы по обращению с отходами уже установили около 4 тысяч баков для твердых коммунальных отходов и бункеров для крупногабаритных отходов. В пресс-службе отметили, что подобные емкости важны с учетом роста числа дачников в весенне-летний период, так как нехватка контейнеров может привести к образованию несанкционированных свалок. На данный момент планируется установить порядка 1,8 тысячи емкостей. Это позволит выполнить план на 70%, подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20250416/podmoskove-2011569399.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Около 1,8 тысячи емкостей для сбора отходов установят в Подмосковье

В Подмосковье до 1 мая поставят около 1,8 тысячи контейнеров для сбора отходов

© Фото : Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской областиОколо 1,8 тысячи емкостей для сбора отходов установят в Подмосковье
Около 1,8 тысячи емкостей для сбора отходов установят в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Около 1,8 тысячи емкостей для сбора отходов установят в Подмосковье
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Порядка 1,8 тысячи емкостей для сбора отходов установят в Подмосковье до 1 мая, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Региональные операторы по обращению с отходами уже установили около 4 тысяч баков для твердых коммунальных отходов и бункеров для крупногабаритных отходов.
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В пресс-службе отметили, что подобные емкости важны с учетом роста числа дачников в весенне-летний период, так как нехватка контейнеров может привести к образованию несанкционированных свалок.
На данный момент планируется установить порядка 1,8 тысячи емкостей. Это позволит выполнить план на 70%, подчеркнули в министерстве.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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