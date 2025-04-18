https://ria.ru/20250418/podmoskove-2012123531.html

Около 1,8 тысячи емкостей для сбора отходов установят в Подмосковье

Около 1,8 тысячи емкостей для сбора отходов установят в Подмосковье - РИА Новости, 18.04.2025

Около 1,8 тысячи емкостей для сбора отходов установят в Подмосковье

Порядка 1,8 тысячи емкостей для сбора отходов установят в Подмосковье до 1 мая, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:52:00+03:00

2025-04-18T16:52:00+03:00

2025-04-18T16:52:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Порядка 1,8 тысячи емкостей для сбора отходов установят в Подмосковье до 1 мая, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Региональные операторы по обращению с отходами уже установили около 4 тысяч баков для твердых коммунальных отходов и бункеров для крупногабаритных отходов. В пресс-службе отметили, что подобные емкости важны с учетом роста числа дачников в весенне-летний период, так как нехватка контейнеров может привести к образованию несанкционированных свалок. На данный момент планируется установить порядка 1,8 тысячи емкостей. Это позволит выполнить план на 70%, подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20250416/podmoskove-2011569399.html

московская область (подмосковье)

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)