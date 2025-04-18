https://ria.ru/20250418/podmoskove-2012123531.html
Около 1,8 тысячи емкостей для сбора отходов установят в Подмосковье
Около 1,8 тысячи емкостей для сбора отходов установят в Подмосковье - РИА Новости, 18.04.2025
Около 1,8 тысячи емкостей для сбора отходов установят в Подмосковье
Порядка 1,8 тысячи емкостей для сбора отходов установят в Подмосковье до 1 мая, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:52:00+03:00
2025-04-18T16:52:00+03:00
2025-04-18T16:52:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012121985_69:0:1210:642_1920x0_80_0_0_df6fc6479b9f3013c85db756a0eb3448.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Порядка 1,8 тысячи емкостей для сбора отходов установят в Подмосковье до 1 мая, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Региональные операторы по обращению с отходами уже установили около 4 тысяч баков для твердых коммунальных отходов и бункеров для крупногабаритных отходов. В пресс-службе отметили, что подобные емкости важны с учетом роста числа дачников в весенне-летний период, так как нехватка контейнеров может привести к образованию несанкционированных свалок. На данный момент планируется установить порядка 1,8 тысячи емкостей. Это позволит выполнить план на 70%, подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20250416/podmoskove-2011569399.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012121985_62:0:918:642_1920x0_80_0_0_a62b62f95c2366535b6b9baf37b0b486.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Около 1,8 тысячи емкостей для сбора отходов установят в Подмосковье
В Подмосковье до 1 мая поставят около 1,8 тысячи контейнеров для сбора отходов
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Порядка 1,8 тысячи емкостей для сбора отходов установят в Подмосковье до 1 мая, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Региональные операторы по обращению с отходами уже установили около 4 тысяч баков для твердых коммунальных отходов и бункеров для крупногабаритных отходов.
В пресс-службе отметили, что подобные емкости важны с учетом роста числа дачников в весенне-летний период, так как нехватка контейнеров может привести к образованию несанкционированных свалок.
На данный момент планируется установить порядка 1,8 тысячи емкостей. Это позволит выполнить план на 70%, подчеркнули в министерстве.