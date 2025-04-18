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Жителя Подмосковья осудили за оправдание терроризма
Жителя Подмосковья осудили за оправдание терроризма - РИА Новости, 18.04.2025
Жителя Подмосковья осудили за оправдание терроризма
Житель Подмосковья, который оправдывал терроризм и публично призывал к осуществлению терактов, осужден на семь лет, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:12:00+03:00
2025-04-18T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Житель Подмосковья, который оправдывал терроризм и публично призывал к осуществлению терактов, осужден на семь лет, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области. "Второй западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор гражданину Российской Федерации Мельникову А.Ю., 1975 года рождения, который оправдывал терроризм и публично призывал к осуществлению террористической деятельности... Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в релизе. Установлено, что Мельников разместил в социальной сети фотоизображения и комментарии к ним, в которых, по заключению эксперта, имеются признаки оправдания практики терроризма, а также призывы к осуществлению экстремистской деятельности – к совершению преступлений по мотивам политической ненависти либо вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что против него были возбуждены уголовные дела по статьям о публичных призывах к осуществлению терактов, оправданию терроризма или пропаганде терроризма, а также о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
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московская область (подмосковье), россия, москва, происшествия
Московская область (Подмосковье), Россия, Москва, Происшествия
Жителя Подмосковья осудили за оправдание терроризма
Жителя Подмосковья осудили на семь лет за призывы к терроризму
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Житель Подмосковья, который оправдывал терроризм и публично призывал к осуществлению терактов, осужден на семь лет, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.
"Второй западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор гражданину Российской Федерации Мельникову А.Ю., 1975 года рождения, который оправдывал терроризм и публично призывал к осуществлению террористической деятельности... Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в релизе.
Установлено, что Мельников разместил в социальной сети фотоизображения и комментарии к ним, в которых, по заключению эксперта, имеются признаки оправдания практики терроризма, а также призывы к осуществлению экстремистской деятельности – к совершению преступлений по мотивам политической ненависти либо вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов.
Отмечается, что против него были возбуждены уголовные дела по статьям о публичных призывах к осуществлению терактов, оправданию терроризма или пропаганде терроризма, а также о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.