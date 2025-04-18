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В Псковской области 9 мая пройдут парад и шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 18.04.2025
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09:54 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/pobeda-2011976663.html
В Псковской области 9 мая пройдут парад и шествие "Бессмертного полка"
В Псковской области 9 мая пройдут парад и шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 18.04.2025
В Псковской области 9 мая пройдут парад и шествие "Бессмертного полка"
Парад и шествие "Бессмертного полка" 9 мая пройдут в Псковской области в очном формате, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T09:54:00+03:00
2025-04-18T09:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
псковская область
михаил ведерников
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Парад и шествие "Бессмертного полка" 9 мая пройдут в Псковской области в очном формате, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале."В Псковской области парад и акция "Бессмертный полк" в День Победы пройдут в очном формате. Такое решение приняли на совместном заседании антитеррористической комиссии и регионального оперативного штаба", – написал он.Как отметил Ведерников, при этом вопросы безопасности "находятся на особом контроле" с тем, чтобы задействовать все силы и средства.Шествие "Бессмертного полка" в Псковской области последний раз проходило в очном формате в мае 2022 года.
https://ria.ru/20250402/shestvie-2008864539.html
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общество, псковская область, михаил ведерников, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Псковская область, Михаил Ведерников, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Псковской области 9 мая пройдут парад и шествие "Бессмертного полка"

Шествие "Бессмертного полка" в Псковской области пройдет в очном формате

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкШествие "Бессмертный полк"
Шествие Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Шествие "Бессмертный полк". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Парад и шествие "Бессмертного полка" 9 мая пройдут в Псковской области в очном формате, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Псковской области парад и акция "Бессмертный полк" в День Победы пройдут в очном формате. Такое решение приняли на совместном заседании антитеррористической комиссии и регионального оперативного штаба", – написал он.
Как отметил Ведерников, при этом вопросы безопасности "находятся на особом контроле" с тем, чтобы задействовать все силы и средства.
Шествие "Бессмертного полка" в Псковской области последний раз проходило в очном формате в мае 2022 года.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоПсковская областьМихаил Ведерников80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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