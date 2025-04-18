https://ria.ru/20250418/pobeda-2011976663.html

В Псковской области 9 мая пройдут парад и шествие "Бессмертного полка"

В Псковской области 9 мая пройдут парад и шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 18.04.2025

В Псковской области 9 мая пройдут парад и шествие "Бессмертного полка"

Парад и шествие "Бессмертного полка" 9 мая пройдут в Псковской области в очном формате, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T09:54:00+03:00

2025-04-18T09:54:00+03:00

2025-04-18T09:54:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

псковская область

михаил ведерников

80-летие победы в великой отечественной войне

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Парад и шествие "Бессмертного полка" 9 мая пройдут в Псковской области в очном формате, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале."В Псковской области парад и акция "Бессмертный полк" в День Победы пройдут в очном формате. Такое решение приняли на совместном заседании антитеррористической комиссии и регионального оперативного штаба", – написал он.Как отметил Ведерников, при этом вопросы безопасности "находятся на особом контроле" с тем, чтобы задействовать все силы и средства.Шествие "Бессмертного полка" в Псковской области последний раз проходило в очном формате в мае 2022 года.

https://ria.ru/20250402/shestvie-2008864539.html

псковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, псковская область, михаил ведерников, 80-летие победы в великой отечественной войне