https://ria.ru/20250418/pobeda-2011976663.html
В Псковской области 9 мая пройдут парад и шествие "Бессмертного полка"
В Псковской области 9 мая пройдут парад и шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 18.04.2025
В Псковской области 9 мая пройдут парад и шествие "Бессмертного полка"
Парад и шествие "Бессмертного полка" 9 мая пройдут в Псковской области в очном формате, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T09:54:00+03:00
2025-04-18T09:54:00+03:00
2025-04-18T09:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
псковская область
михаил ведерников
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010451684_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_6a884d0fac75af0bb140fbb9347a897c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Парад и шествие "Бессмертного полка" 9 мая пройдут в Псковской области в очном формате, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале."В Псковской области парад и акция "Бессмертный полк" в День Победы пройдут в очном формате. Такое решение приняли на совместном заседании антитеррористической комиссии и регионального оперативного штаба", – написал он.Как отметил Ведерников, при этом вопросы безопасности "находятся на особом контроле" с тем, чтобы задействовать все силы и средства.Шествие "Бессмертного полка" в Псковской области последний раз проходило в очном формате в мае 2022 года.
https://ria.ru/20250402/shestvie-2008864539.html
псковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010451684_367:0:3098:2048_1920x0_80_0_0_48dc0e7d6c50f32377f037e549311d48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, псковская область, михаил ведерников, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Псковская область, Михаил Ведерников, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Псковской области 9 мая пройдут парад и шествие "Бессмертного полка"
Шествие "Бессмертного полка" в Псковской области пройдет в очном формате