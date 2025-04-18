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Фестиваль песчаных скульптур в Петербурге посвятят 80-летию Победы - РИА Новости, 18.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:57 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/peterburg-2012150360.html
Фестиваль песчаных скульптур в Петербурге посвятят 80-летию Победы
Фестиваль песчаных скульптур в Петербурге посвятят 80-летию Победы - РИА Новости, 18.04.2025
Фестиваль песчаных скульптур в Петербурге посвятят 80-летию Победы
Международный фестиваль песчаных скульптур в Санкт-Петербурге в этом году посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил Государственный музей... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T17:57:00+03:00
2025-04-18T17:57:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ленинград
санкт-петербург
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Международный фестиваль песчаных скульптур в Санкт-Петербурге в этом году посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил Государственный музей истории города в Telegram-канале. "Полным ходом идет подготовка к открытию фестиваля песчаных скульптур в Петропавловской крепости! В этом году он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Более 20 профессиональных скульпторов из разных регионов России, Белоруссии и других стран ежедневно трудятся над 1500 тоннами чистейшего песка, специально добытого в карьерах Ленинградской области, чтобы совсем скоро показать вам свои шедевры", - сообщил музей.ХХI Международный фестиваль песчаных скульптур "На всю оставшуюся жизнь" откроется 24 апреля. По информации музея, на фестивале будут представлены работы, посвященные защитникам Отечества в годы Великой Отечественной войны. В частности, в экспозиции представят скульптурные композиции: "Поезд Победы на Белорусском вокзале", "Женское лицо Победы", "Дорога Жизни", "Курская битва", "Солдаты на привале", а также скульптуры, созданные по мотивам знаменитых и любимых кинофильмов о войне. Здесь можно будет увидеть композиции, запечатлевшие великие памятники русского зодчества, возрожденные после разрушения и разграбления нацистскими войсками (Собор Святой Софии в Новгороде), скульптуры, посвященные подвигу жителей, музейных хранителей блокадного Ленинграда, спасавших экспонаты, и другие. В рамках фестиваля для юных посетителей будут организованы мастер-классы. Профессиональные мастера покажут основные принципы работы над песчаными скульптурами и вместе с детьми и их родителями создадут несколько скульптур. Девятого мая на площадке фестиваля пройдет праздничное мероприятие. В программе концерт с участием известных петербургских творческих коллективов и мастер-класс. Кроме того, каждый гость фестиваля сможет отчеканить памятную монету, посвященную теме фестиваля. Пройдет акция-флэшмоб "Письма потомков (письмо ветерану)". Все желающие смогут написать письма-поздравления, благодарственные открытки в адрес участников военных действий, тружеников тыла, защитников блокадного Ленинграда, которые будут отправлены ветеранам. Также будет организована полевая кухня и будут работать фотозоны.
https://ria.ru/20250407/peterburg-2009905537.html
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ленинград, санкт-петербург, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ленинград, Санкт-Петербург, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Фестиваль песчаных скульптур в Петербурге посвятят 80-летию Победы

Международный фестиваль песчаных скульптур в Петербурге посвятят 80-летию Победы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФестиваль песчаных скульптур в Санкт-Петербурге
Фестиваль песчаных скульптур в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фестиваль песчаных скульптур в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Международный фестиваль песчаных скульптур в Санкт-Петербурге в этом году посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил Государственный музей истории города в Telegram-канале.
"Полным ходом идет подготовка к открытию фестиваля песчаных скульптур в Петропавловской крепости! В этом году он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Более 20 профессиональных скульпторов из разных регионов России, Белоруссии и других стран ежедневно трудятся над 1500 тоннами чистейшего песка, специально добытого в карьерах Ленинградской области, чтобы совсем скоро показать вам свои шедевры", - сообщил музей.
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В Петербурге мосты и набережные украсят к 80-летию Победы
7 апреля, 20:53
ХХI Международный фестиваль песчаных скульптур "На всю оставшуюся жизнь" откроется 24 апреля.
По информации музея, на фестивале будут представлены работы, посвященные защитникам Отечества в годы Великой Отечественной войны. В частности, в экспозиции представят скульптурные композиции: "Поезд Победы на Белорусском вокзале", "Женское лицо Победы", "Дорога Жизни", "Курская битва", "Солдаты на привале", а также скульптуры, созданные по мотивам знаменитых и любимых кинофильмов о войне. Здесь можно будет увидеть композиции, запечатлевшие великие памятники русского зодчества, возрожденные после разрушения и разграбления нацистскими войсками (Собор Святой Софии в Новгороде), скульптуры, посвященные подвигу жителей, музейных хранителей блокадного Ленинграда, спасавших экспонаты, и другие.
В рамках фестиваля для юных посетителей будут организованы мастер-классы. Профессиональные мастера покажут основные принципы работы над песчаными скульптурами и вместе с детьми и их родителями создадут несколько скульптур.
Девятого мая на площадке фестиваля пройдет праздничное мероприятие. В программе концерт с участием известных петербургских творческих коллективов и мастер-класс. Кроме того, каждый гость фестиваля сможет отчеканить памятную монету, посвященную теме фестиваля. Пройдет акция-флэшмоб "Письма потомков (письмо ветерану)". Все желающие смогут написать письма-поздравления, благодарственные открытки в адрес участников военных действий, тружеников тыла, защитников блокадного Ленинграда, которые будут отправлены ветеранам. Также будет организована полевая кухня и будут работать фотозоны.
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