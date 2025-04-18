https://ria.ru/20250418/peterburg-2012150360.html

Фестиваль песчаных скульптур в Петербурге посвятят 80-летию Победы

Фестиваль песчаных скульптур в Петербурге посвятят 80-летию Победы - РИА Новости, 18.04.2025

Фестиваль песчаных скульптур в Петербурге посвятят 80-летию Победы

Международный фестиваль песчаных скульптур в Санкт-Петербурге в этом году посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил Государственный музей... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T17:57:00+03:00

2025-04-18T17:57:00+03:00

2025-04-18T17:57:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

ленинград

санкт-петербург

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Международный фестиваль песчаных скульптур в Санкт-Петербурге в этом году посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил Государственный музей истории города в Telegram-канале. "Полным ходом идет подготовка к открытию фестиваля песчаных скульптур в Петропавловской крепости! В этом году он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Более 20 профессиональных скульпторов из разных регионов России, Белоруссии и других стран ежедневно трудятся над 1500 тоннами чистейшего песка, специально добытого в карьерах Ленинградской области, чтобы совсем скоро показать вам свои шедевры", - сообщил музей.ХХI Международный фестиваль песчаных скульптур "На всю оставшуюся жизнь" откроется 24 апреля. По информации музея, на фестивале будут представлены работы, посвященные защитникам Отечества в годы Великой Отечественной войны. В частности, в экспозиции представят скульптурные композиции: "Поезд Победы на Белорусском вокзале", "Женское лицо Победы", "Дорога Жизни", "Курская битва", "Солдаты на привале", а также скульптуры, созданные по мотивам знаменитых и любимых кинофильмов о войне. Здесь можно будет увидеть композиции, запечатлевшие великие памятники русского зодчества, возрожденные после разрушения и разграбления нацистскими войсками (Собор Святой Софии в Новгороде), скульптуры, посвященные подвигу жителей, музейных хранителей блокадного Ленинграда, спасавших экспонаты, и другие. В рамках фестиваля для юных посетителей будут организованы мастер-классы. Профессиональные мастера покажут основные принципы работы над песчаными скульптурами и вместе с детьми и их родителями создадут несколько скульптур. Девятого мая на площадке фестиваля пройдет праздничное мероприятие. В программе концерт с участием известных петербургских творческих коллективов и мастер-класс. Кроме того, каждый гость фестиваля сможет отчеканить памятную монету, посвященную теме фестиваля. Пройдет акция-флэшмоб "Письма потомков (письмо ветерану)". Все желающие смогут написать письма-поздравления, благодарственные открытки в адрес участников военных действий, тружеников тыла, защитников блокадного Ленинграда, которые будут отправлены ветеранам. Также будет организована полевая кухня и будут работать фотозоны.

https://ria.ru/20250407/peterburg-2009905537.html

https://ria.ru/20250114/peterburg-1993747325.html

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ленинград, санкт-петербург, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне