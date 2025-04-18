Фестиваль песчаных скульптур в Петербурге посвятят 80-летию Победы
Международный фестиваль песчаных скульптур в Петербурге посвятят 80-летию Победы
Фестиваль песчаных скульптур в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Международный фестиваль песчаных скульптур в Санкт-Петербурге в этом году посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил Государственный музей истории города в Telegram-канале.
"Полным ходом идет подготовка к открытию фестиваля песчаных скульптур в Петропавловской крепости! В этом году он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Более 20 профессиональных скульпторов из разных регионов России, Белоруссии и других стран ежедневно трудятся над 1500 тоннами чистейшего песка, специально добытого в карьерах Ленинградской области, чтобы совсем скоро показать вам свои шедевры", - сообщил музей.
В Петербурге мосты и набережные украсят к 80-летию Победы
7 апреля, 20:53
ХХI Международный фестиваль песчаных скульптур "На всю оставшуюся жизнь" откроется 24 апреля.
По информации музея, на фестивале будут представлены работы, посвященные защитникам Отечества в годы Великой Отечественной войны. В частности, в экспозиции представят скульптурные композиции: "Поезд Победы на Белорусском вокзале", "Женское лицо Победы", "Дорога Жизни", "Курская битва", "Солдаты на привале", а также скульптуры, созданные по мотивам знаменитых и любимых кинофильмов о войне. Здесь можно будет увидеть композиции, запечатлевшие великие памятники русского зодчества, возрожденные после разрушения и разграбления нацистскими войсками (Собор Святой Софии в Новгороде), скульптуры, посвященные подвигу жителей, музейных хранителей блокадного Ленинграда, спасавших экспонаты, и другие.
В рамках фестиваля для юных посетителей будут организованы мастер-классы. Профессиональные мастера покажут основные принципы работы над песчаными скульптурами и вместе с детьми и их родителями создадут несколько скульптур.
Девятого мая на площадке фестиваля пройдет праздничное мероприятие. В программе концерт с участием известных петербургских творческих коллективов и мастер-класс. Кроме того, каждый гость фестиваля сможет отчеканить памятную монету, посвященную теме фестиваля. Пройдет акция-флэшмоб "Письма потомков (письмо ветерану)". Все желающие смогут написать письма-поздравления, благодарственные открытки в адрес участников военных действий, тружеников тыла, защитников блокадного Ленинграда, которые будут отправлены ветеранам. Также будет организована полевая кухня и будут работать фотозоны.
В Петербурге увековечат память детей, погибших в годы ВОВ
14 января, 23:31