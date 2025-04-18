https://ria.ru/20250418/peterburg-2012070591.html

В Петербурге завели дело после срыва пасхальных украшений

В Петербурге завели дело после срыва пасхальных украшений - РИА Новости, 18.04.2025

В Петербурге завели дело после срыва пасхальных украшений

Уголовное дело по статьям об оскорблении чувств верующих и возбуждении вражды и ненависти возбуждено в Петербурге после срыва пасхальных украшений в подъезде... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T14:22:00+03:00

2025-04-18T14:22:00+03:00

2025-04-18T14:27:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

приморский район

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Уголовное дело по статьям об оскорблении чувств верующих и возбуждении вражды и ненависти возбуждено в Петербурге после срыва пасхальных украшений в подъезде жилого дома, сообщает пресс-центр СК РФ. "Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по обращению жильцов дома, расположенного в Приморском районе, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 148 УК РФ и ст. 282 УК РФ", - говорится в сообщении. По данным следствия, 13 апреля в подъезде дома и на придомовой территории жилого комплекса мужчины сорвали оформление к православному празднику. В пресс-центре добавили, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

https://ria.ru/20250211/peterburg-1998611631.html

россия

санкт-петербург

приморский район

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происшествия, россия, санкт-петербург, приморский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)