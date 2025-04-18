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Песков высказался о будущих контактах Путина и Трампа
Песков высказался о будущих контактах Путина и Трампа - РИА Новости, 18.04.2025
Песков высказался о будущих контактах Путина и Трампа
Контакты президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут быть оперативно согласованы при необходимости, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:47:00+03:00
2025-04-18T12:47:00+03:00
2025-04-18T12:49:00+03:00
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Контакты президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут быть оперативно согласованы при необходимости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В настоящий момент на этой неделе контактов не запланировано, но, с другой стороны, скажем так, налаженные контакты позволяют весьма и весьма оперативно такой разговор согласовать при необходимости", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости, есть ли в планах контакты Путина и Трампа на этой неделе.
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дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Песков высказался о будущих контактах Путина и Трампа
Песков: контакты Путина и Трампа могут быть оперативно согласованы