https://ria.ru/20250418/peskov-2012042654.html

Песков высказался о будущих контактах Путина и Трампа

Песков высказался о будущих контактах Путина и Трампа - РИА Новости, 18.04.2025

Песков высказался о будущих контактах Путина и Трампа

Контакты президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут быть оперативно согласованы при необходимости, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T12:47:00+03:00

2025-04-18T12:47:00+03:00

2025-04-18T12:49:00+03:00

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

в мире

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Контакты президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут быть оперативно согласованы при необходимости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В настоящий момент на этой неделе контактов не запланировано, но, с другой стороны, скажем так, налаженные контакты позволяют весьма и весьма оперативно такой разговор согласовать при необходимости", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости, есть ли в планах контакты Путина и Трампа на этой неделе.

https://ria.ru/20250417/ssha-2011820997.html

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2025

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дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире