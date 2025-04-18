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Миронов предложил новый механизм расчета размера пенсии - РИА Новости, 18.04.2025
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04:51 18.04.2025 (обновлено: 13:14 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/pensiya-2011948342.html
Миронов предложил новый механизм расчета размера пенсии
Миронов предложил новый механизм расчета размера пенсии - РИА Новости, 18.04.2025
Миронов предложил новый механизм расчета размера пенсии
Лидер партии "Справедливая Россия — За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил установить размер пенсии не ниже стоимости потребительской корзины. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T04:51:00+03:00
2025-04-18T13:14:00+03:00
сергей миронов
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил установить размер пенсии не ниже стоимости потребительской корзины. "Как лидер партии, по инициативе которой в 2020 году в Конституцию России внесли норму об обязательной индексации пенсий не реже раза в год, приветствую это решение. Но, к сожалению, вынужден констатировать, что на практике это слабо повысит доходы российских пенсионеров, если вообще повысит", — сказал он РИА Новости, комментируя новость о том, что со следующего года пенсии будут индексировать два раза в год. Депутат отметил, что официальный уровень инфляции, на который индексируют пенсии, гораздо ниже реального роста цен на товары первой необходимости. И, по мнению политика, полагаться на рост доходов Социального фонда не стоит. "Но главное, что мы ставим в зависимость миллионы людей, честно работавших всю жизнь, от экономической конъюнктуры. Не будет роста доходов фонда — не будет и прибавки к пенсии", — добавил он. Минимальный размер пенсии необходимо привязать к размеру потребительской корзины, а размер самой корзины увеличить в несколько раз, включив в нее качественные продукты и широкий набор непродовольственных товаров, подчеркнул Миронов. Кроме того, он призвал вернуть пенсионный возраст до 55-60 лет, а пенсии рассчитывать на основании стажа, размера зарплаты и условий работы, причем пенсия должна составлять не менее 40 процентов от заработка. "Только в этом случае пенсионеры перестанут выживать на свои пенсии и начнут гарантированно получать от государства выплаты, адекватные своим потребностям людей и ценам в магазинах", — заключил лидер партии.В этом году страховые пенсии проиндексировали с 1 января на 7,3 процента. Но поскольку по итогам прошлого года инфляция составила 9,5 процента, то президент Владимир Путин поручил задним числом пересчитать пенсии с учетом этого показателя. Дополнительную индексацию провели в феврале.А с 2026 года Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий: с февраля их будут увеличивать на уровень инфляции за прошлый год, а с апреля — по уровню роста доходов Социального фонда.
https://ria.ru/20250417/pensiya-2011714582.html
https://ria.ru/20250416/pensii-2011565896.html
https://ria.ru/20250414/mishustin-2011094490.html
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сергей миронов, михаил мишустин, общество
Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Общество
Миронов предложил новый механизм расчета размера пенсии

Миронов предложил установить размер пенсии не ниже цены потребительской корзины

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЖенщина с пенсионным удостоверением у банкомата
Женщина с пенсионным удостоверением у банкомата - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Женщина с пенсионным удостоверением у банкомата. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил установить размер пенсии не ниже стоимости потребительской корзины.
"Как лидер партии, по инициативе которой в 2020 году в Конституцию России внесли норму об обязательной индексации пенсий не реже раза в год, приветствую это решение. Но, к сожалению, вынужден констатировать, что на практике это слабо повысит доходы российских пенсионеров, если вообще повысит", — сказал он РИА Новости, комментируя новость о том, что со следующего года пенсии будут индексировать два раза в год.
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Депутат отметил, что официальный уровень инфляции, на который индексируют пенсии, гораздо ниже реального роста цен на товары первой необходимости. И, по мнению политика, полагаться на рост доходов Социального фонда не стоит.
"Но главное, что мы ставим в зависимость миллионы людей, честно работавших всю жизнь, от экономической конъюнктуры. Не будет роста доходов фонда — не будет и прибавки к пенсии", — добавил он.
Минимальный размер пенсии необходимо привязать к размеру потребительской корзины, а размер самой корзины увеличить в несколько раз, включив в нее качественные продукты и широкий набор непродовольственных товаров, подчеркнул Миронов.
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Кроме того, он призвал вернуть пенсионный возраст до 55-60 лет, а пенсии рассчитывать на основании стажа, размера зарплаты и условий работы, причем пенсия должна составлять не менее 40 процентов от заработка.
"Только в этом случае пенсионеры перестанут выживать на свои пенсии и начнут гарантированно получать от государства выплаты, адекватные своим потребностям людей и ценам в магазинах", — заключил лидер партии.
В этом году страховые пенсии проиндексировали с 1 января на 7,3 процента. Но поскольку по итогам прошлого года инфляция составила 9,5 процента, то президент Владимир Путин поручил задним числом пересчитать пенсии с учетом этого показателя. Дополнительную индексацию провели в феврале.
А с 2026 года Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий: с февраля их будут увеличивать на уровень инфляции за прошлый год, а с апреля — по уровню роста доходов Социального фонда.
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Сергей МироновМихаил МишустинОбщество
 
 
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