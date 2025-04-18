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Патрушев возложил цветы к памятнику, посвященному солдатам ВОВ - РИА Новости, 18.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:40 18.04.2025 (обновлено: 11:45 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/patrushev-2012014621.html
Патрушев возложил цветы к памятнику, посвященному солдатам ВОВ
Патрушев возложил цветы к памятнику, посвященному солдатам ВОВ - РИА Новости, 18.04.2025
Патрушев возложил цветы к памятнику, посвященному солдатам ВОВ
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Архангельскую область в Архангельске почтил память... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T11:40:00+03:00
2025-04-18T11:45:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
архангельск
россия
архангельская область
николай патрушев
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АРХАНГЕЛЬСК, 18 апр - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Архангельскую область в Архангельске почтил память павших в годы Великой Отечественной войны. Патрушев возложил цветы к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг.", установленному на набережной Северной Двины, и поздравил жителей Архангельска с предстоящим 80-летием Великой Победы. Архангельск был основным портом, через который в годы Великой Отечественной войны поступала помощь в СССР из Европы и США. Место для памятника участникам Северных конвоев было выбрано не случайно. Именно здесь на рейде Северной Двины 31 августа 1941 года встали на якорь корабли и суда первого союзного конвоя "Дервиш". С этого конвоя начались поставки в Советский Союз столь необходимых фронту продовольствия, вооружения, техники, стратегических материалов.
https://ria.ru/20250416/posol-2011676708.html
архангельск
россия
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общество, архангельск, россия, архангельская область, николай патрушев
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Архангельск, Россия, Архангельская область, Николай Патрушев
Патрушев возложил цветы к памятнику, посвященному солдатам ВОВ

Патрушев возложил цветы к памятнику в Архангельске, посвященному солдатам ВОВ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПамятник "Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг." на набережной Северной Двины в Архангельске
Памятник Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг. на набережной Северной Двины в Архангельске - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Памятник "Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг." на набережной Северной Двины в Архангельске. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 18 апр - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Архангельскую область в Архангельске почтил память павших в годы Великой Отечественной войны.
Патрушев возложил цветы к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг.", установленному на набережной Северной Двины, и поздравил жителей Архангельска с предстоящим 80-летием Великой Победы.
Архангельск был основным портом, через который в годы Великой Отечественной войны поступала помощь в СССР из Европы и США. Место для памятника участникам Северных конвоев было выбрано не случайно. Именно здесь на рейде Северной Двины 31 августа 1941 года встали на якорь корабли и суда первого союзного конвоя "Дервиш". С этого конвоя начались поставки в Советский Союз столь необходимых фронту продовольствия, вооружения, техники, стратегических материалов.
Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоАрхангельскРоссияАрхангельская областьНиколай Патрушев
 
 
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