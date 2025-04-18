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Около 300 праздничных конструкций украсили Москву в честь Пасхи - РИА Новости, 18.04.2025
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15:28 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/pasha-2012086880.html
Около 300 праздничных конструкций украсили Москву в честь Пасхи
Около 300 праздничных конструкций украсили Москву в честь Пасхи - РИА Новости, 18.04.2025
Около 300 праздничных конструкций украсили Москву в честь Пасхи
Около 300 праздничных конструкций украсили Москву в честь Пасхи, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T15:28:00+03:00
2025-04-18T15:28:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
пасха
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Около 300 праздничных конструкций украсили Москву в честь Пасхи, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В преддверии Светлой Пасхи установили около церквей и храмов, на улицах и площадях около 300 объемно-декоративных и световых конструкций. Это – пасхальные яйца и венки, световые арки и деревья. У Храма Христа Спасителя установили большое пасхальное яйцо, украшенное яркими цветами и буквами "ХВ". На площадках у здания у появился 30-метровый "цветущий" тоннель", – приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В ведомстве отметили, что на территориях столичных храмов разместили декоративные украшения - пасхальные яйца с растительным орнаментом и геометрическими узорами, которые будут подсвечиваться вечером. Сделали островки с цветущими деревьями и мельницами. "В Парке Яуза поставили декоративные конструкции с пасхальными яйцами и курочками, обустроили аллею из розовых световых деревьев, украшенных подвесками в виде пасхальных яиц. Все световые и декоративные конструкции – многофункциональные, их можно использовать многократно, меняя вид в зависимости от праздника", - уточняется в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, пасха
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Пасха
Около 300 праздничных конструкций украсили Москву в честь Пасхи

Заммэра Бирюков: около 300 праздничных конструкций украсили Москву в честь Пасхи

© РИА Новости / Евгений БиятовЛюди гуляют по площади Северного речного вокзала возле праздничных конструкций в Москве
Люди гуляют по площади Северного речного вокзала возле праздничных конструкций в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Люди гуляют по площади Северного речного вокзала возле праздничных конструкций в Москве
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Около 300 праздничных конструкций украсили Москву в честь Пасхи, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В преддверии Светлой Пасхи установили около церквей и храмов, на улицах и площадях около 300 объемно-декоративных и световых конструкций. Это – пасхальные яйца и венки, световые арки и деревья. У Храма Христа Спасителя установили большое пасхальное яйцо, украшенное яркими цветами и буквами "ХВ". На площадках у здания у появился 30-метровый "цветущий" тоннель", – приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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В ведомстве отметили, что на территориях столичных храмов разместили декоративные украшения - пасхальные яйца с растительным орнаментом и геометрическими узорами, которые будут подсвечиваться вечером. Сделали островки с цветущими деревьями и мельницами.
"В Парке Яуза поставили декоративные конструкции с пасхальными яйцами и курочками, обустроили аллею из розовых световых деревьев, украшенных подвесками в виде пасхальных яиц. Все световые и декоративные конструкции – многофункциональные, их можно использовать многократно, меняя вид в зависимости от праздника", - уточняется в сообщении.
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