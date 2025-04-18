https://ria.ru/20250418/pasha-2012086880.html

Около 300 праздничных конструкций украсили Москву в честь Пасхи

Около 300 праздничных конструкций украсили Москву в честь Пасхи - РИА Новости, 18.04.2025

Около 300 праздничных конструкций украсили Москву в честь Пасхи

Около 300 праздничных конструкций украсили Москву в честь Пасхи, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T15:28:00+03:00

2025-04-18T15:28:00+03:00

2025-04-18T15:28:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

пасха

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Около 300 праздничных конструкций украсили Москву в честь Пасхи, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В преддверии Светлой Пасхи установили около церквей и храмов, на улицах и площадях около 300 объемно-декоративных и световых конструкций. Это – пасхальные яйца и венки, световые арки и деревья. У Храма Христа Спасителя установили большое пасхальное яйцо, украшенное яркими цветами и буквами "ХВ". На площадках у здания у появился 30-метровый "цветущий" тоннель", – приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В ведомстве отметили, что на территориях столичных храмов разместили декоративные украшения - пасхальные яйца с растительным орнаментом и геометрическими узорами, которые будут подсвечиваться вечером. Сделали островки с цветущими деревьями и мельницами. "В Парке Яуза поставили декоративные конструкции с пасхальными яйцами и курочками, обустроили аллею из розовых световых деревьев, украшенных подвесками в виде пасхальных яиц. Все световые и декоративные конструкции – многофункциональные, их можно использовать многократно, меняя вид в зависимости от праздника", - уточняется в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, пасха