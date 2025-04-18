https://ria.ru/20250418/pamyatnik-2011967249.html

В Улан-Удэ открыли памятник Герою Советского Союза Илье Балдынову

В Улан-Удэ открыли памятник Герою Советского Союза Илье Балдынову - РИА Новости, 18.04.2025

В Улан-Удэ открыли памятник Герою Советского Союза Илье Балдынову

Памятник Герою Советского Союза, первому генерал-майору из Бурятии Илье Балдынову открыли в преддверии Дня Победы в Улан-Удэ, сообщил глава республики Алексей... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T09:12:00+03:00

2025-04-18T09:12:00+03:00

2025-04-18T09:12:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

улан-удэ

алексей цыденов

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2011966511_0:1:1084:611_1920x0_80_0_0_91768bdbc18d418f7bfee2a31d3a6a4a.jpg

УЛАН-УДЭ, 18 апр - РИА Новости. Памятник Герою Советского Союза, первому генерал-майору из Бурятии Илье Балдынову открыли в преддверии Дня Победы в Улан-Удэ, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "В Год Защитника Отечества и в преддверии самого главного праздника в нашей стране – юбилейного Дня Победы, открыли в Улан-Удэ памятник Герою Советского Союза, генерал-майору Илье Васильевичу Балдынову... Выдающийся военный деятель, настоящий пример мужества и отваги. Именно под его командованием произошел переломный момент в боях Великой Отечественной на Кавказе, и советские солдаты пошли в наступление, начали освобождать земли от кровавой фашистской оккупации", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, Балдынов начал и завершил свой боевой путь в Маньчжурии. В ноябре 1929 года был командиром пулеметного взвода бурятских кавалеристов, сражавшихся на Китайско-Восточной железной дороге. В годы Великой Отечественной вoйны вo глaвe 109-й гвapдeйcкoй cтpeлкoвoй дивизии участвовал в освобождении Oдeccы, Pyмынии, Югocлaвии, Beнгpии и Чexocлoвaкии. Eгo дивизия, которой в августе 1945 года было присвоено почетное звание Хинганской, участвовала в paзгpoмe япoнcкoй Kвaнтyнcкoй apмии. В сентябре 1945 года в Маньчжурии, во главе своей гвардейской дивизии Балдынов был награжден звездой Героя Советского Союза и получил звание генерал-майора. "Илья Bacильeвич стал пepвым из воинов-бypят, пoлyчивших гeнepaльское звaниe. Память о его подвигах живёт в наших сердцах! Мы помним, мы гордимся!" - отметил Цыденов. Балдынов похоронен в Улан-Удэ, его именем названа одна из улиц города.

https://ria.ru/20250218/estafeta-2000005511.html

улан-удэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, улан-удэ, алексей цыденов, 80-летие победы в великой отечественной войне