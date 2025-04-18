https://ria.ru/20250418/pamyatnik-2011967249.html
В Улан-Удэ открыли памятник Герою Советского Союза Илье Балдынову
В Улан-Удэ открыли памятник Герою Советского Союза Илье Балдынову - РИА Новости, 18.04.2025
В Улан-Удэ открыли памятник Герою Советского Союза Илье Балдынову
Памятник Герою Советского Союза, первому генерал-майору из Бурятии Илье Балдынову открыли в преддверии Дня Победы в Улан-Удэ, сообщил глава республики Алексей... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T09:12:00+03:00
2025-04-18T09:12:00+03:00
2025-04-18T09:12:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
улан-удэ
алексей цыденов
80-летие победы в великой отечественной войне
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УЛАН-УДЭ, 18 апр - РИА Новости. Памятник Герою Советского Союза, первому генерал-майору из Бурятии Илье Балдынову открыли в преддверии Дня Победы в Улан-Удэ, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "В Год Защитника Отечества и в преддверии самого главного праздника в нашей стране – юбилейного Дня Победы, открыли в Улан-Удэ памятник Герою Советского Союза, генерал-майору Илье Васильевичу Балдынову... Выдающийся военный деятель, настоящий пример мужества и отваги. Именно под его командованием произошел переломный момент в боях Великой Отечественной на Кавказе, и советские солдаты пошли в наступление, начали освобождать земли от кровавой фашистской оккупации", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, Балдынов начал и завершил свой боевой путь в Маньчжурии. В ноябре 1929 года был командиром пулеметного взвода бурятских кавалеристов, сражавшихся на Китайско-Восточной железной дороге. В годы Великой Отечественной вoйны вo глaвe 109-й гвapдeйcкoй cтpeлкoвoй дивизии участвовал в освобождении Oдeccы, Pyмынии, Югocлaвии, Beнгpии и Чexocлoвaкии. Eгo дивизия, которой в августе 1945 года было присвоено почетное звание Хинганской, участвовала в paзгpoмe япoнcкoй Kвaнтyнcкoй apмии. В сентябре 1945 года в Маньчжурии, во главе своей гвардейской дивизии Балдынов был награжден звездой Героя Советского Союза и получил звание генерал-майора. "Илья Bacильeвич стал пepвым из воинов-бypят, пoлyчивших гeнepaльское звaниe. Память о его подвигах живёт в наших сердцах! Мы помним, мы гордимся!" - отметил Цыденов. Балдынов похоронен в Улан-Удэ, его именем названа одна из улиц города.
https://ria.ru/20250218/estafeta-2000005511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, улан-удэ, алексей цыденов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Улан-Удэ, Алексей Цыденов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Улан-Удэ открыли памятник Герою Советского Союза Илье Балдынову
В Улан-Удэ открыли памятник первому генерал-майору из Бурятии Балдынову
УЛАН-УДЭ, 18 апр - РИА Новости. Памятник Герою Советского Союза, первому генерал-майору из Бурятии Илье Балдынову открыли в преддверии Дня Победы в Улан-Удэ, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"В Год Защитника Отечества и в преддверии самого главного праздника в нашей стране – юбилейного Дня Победы, открыли в Улан-Удэ
памятник Герою Советского Союза, генерал-майору Илье Васильевичу Балдынову... Выдающийся военный деятель, настоящий пример мужества и отваги. Именно под его командованием произошел переломный момент в боях Великой Отечественной на Кавказе, и советские солдаты пошли в наступление, начали освобождать земли от кровавой фашистской оккупации", - написал Цыденов
в своем Telegram-канале.
По его словам, Балдынов начал и завершил свой боевой путь в Маньчжурии. В ноябре 1929 года был командиром пулеметного взвода бурятских кавалеристов, сражавшихся на Китайско-Восточной железной дороге. В годы Великой Отечественной вoйны вo глaвe 109-й гвapдeйcкoй cтpeлкoвoй дивизии участвовал в освобождении Oдeccы, Pyмынии, Югocлaвии, Beнгpии и Чexocлoвaкии. Eгo дивизия, которой в августе 1945 года было присвоено почетное звание Хинганской, участвовала в paзгpoмe япoнcкoй Kвaнтyнcкoй apмии. В сентябре 1945 года в Маньчжурии, во главе своей гвардейской дивизии Балдынов был награжден звездой Героя Советского Союза и получил звание генерал-майора.
"Илья Bacильeвич стал пepвым из воинов-бypят, пoлyчивших гeнepaльское звaниe. Память о его подвигах живёт в наших сердцах! Мы помним, мы гордимся!" - отметил Цыденов.
Балдынов похоронен в Улан-Удэ, его именем названа одна из улиц города.