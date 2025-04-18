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Город воинской славы. Как Владивосток ковал победу над Японией

Город воинской славы. Как Владивосток ковал победу над Японией - РИА Новости, 18.04.2025

Город воинской славы. Как Владивосток ковал победу над Японией

На протяжении всей Великой Отечественной войны Дальний Восток, и Приморье, в частности, имели важное стратегическое значение, а Владивосток стал надежным тылом... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T09:00:00+03:00

2025-04-18T09:00:00+03:00

2025-04-18T09:00:00+03:00

освобождение. путь к победе

совинформбюро

освобождение. мир народам

владивосток

япония

дальний восток

социальный навигатор

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На протяжении всей Великой Отечественной войны Дальний Восток, и Приморье, в частности, имели важное стратегическое значение, а Владивосток стал надежным тылом и морским форпостом, внесшим неоценимый вклад в общую победу.Город также сыграл ключевую роль в победе над милитаристской Японией в 1945 году. Именно во Владивостоке разрабатывались ключевые операции, приведшие к разгрому Квантунской армии, освобождению Южного Сахалина и Курильских островов. Что, в свою очередь, способствовало капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны.В 2010 году Владивостоку было присвоено почетное звание "Город воинской славы". На кадрах фотохроники, созданной военными корреспондентами Совинформбюро (начало работу в первые дни войны, предшественник РИА Новости), остались запечатленными лица героев, проявивших образцы мужества и самопожертвования в борьбе с агрессорами.

владивосток

япония

дальний восток

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освобождение. путь к победе, фото, совинформбюро, освобождение. мир народам, владивосток, япония, дальний восток, социальный навигатор, общество