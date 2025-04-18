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Город воинской славы. Как Владивосток ковал победу над Японией - РИА Новости, 18.04.2025
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Город воинской славы. Как Владивосток ковал победу над Японией
Город воинской славы. Как Владивосток ковал победу над Японией - РИА Новости, 18.04.2025
Город воинской славы. Как Владивосток ковал победу над Японией
На протяжении всей Великой Отечественной войны Дальний Восток, и Приморье, в частности, имели важное стратегическое значение, а Владивосток стал надежным тылом... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T09:00:00+03:00
2025-04-18T09:00:00+03:00
освобождение. путь к победе
совинформбюро
освобождение. мир народам
владивосток
япония
дальний восток
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На протяжении всей Великой Отечественной войны Дальний Восток, и Приморье, в частности, имели важное стратегическое значение, а Владивосток стал надежным тылом и морским форпостом, внесшим неоценимый вклад в общую победу.Город также сыграл ключевую роль в победе над милитаристской Японией в 1945 году. Именно во Владивостоке разрабатывались ключевые операции, приведшие к разгрому Квантунской армии, освобождению Южного Сахалина и Курильских островов. Что, в свою очередь, способствовало капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны.В 2010 году Владивостоку было присвоено почетное звание "Город воинской славы". На кадрах фотохроники, созданной военными корреспондентами Совинформбюро (начало работу в первые дни войны, предшественник РИА Новости), остались запечатленными лица героев, проявивших образцы мужества и самопожертвования в борьбе с агрессорами.
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освобождение. путь к победе, фото, совинформбюро, освобождение. мир народам, владивосток, япония, дальний восток, социальный навигатор, общество
Освобождение. Путь к Победе, Совинформбюро, Освобождение. Мир народам, Владивосток, Япония, Дальний Восток, Социальный навигатор, Общество

Город воинской славы. Как Владивосток ковал победу над Японией

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На протяжении всей Великой Отечественной войны Дальний Восток, и Приморье, в частности, имели важное стратегическое значение, а Владивосток стал надежным тылом и морским форпостом, внесшим неоценимый вклад в общую победу.
Город также сыграл ключевую роль в победе над милитаристской Японией в 1945 году. Именно во Владивостоке разрабатывались ключевые операции, приведшие к разгрому Квантунской армии, освобождению Южного Сахалина и Курильских островов. Что, в свою очередь, способствовало капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны.
В 2010 году Владивостоку было присвоено почетное звание "Город воинской славы". На кадрах фотохроники, созданной военными корреспондентами Совинформбюро (начало работу в первые дни войны, предшественник РИА Новости), остались запечатленными лица героев, проявивших образцы мужества и самопожертвования в борьбе с агрессорами.
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкСоветско-японская война между Советским Союзом и Монгольской Народной Республикой, с одной стороны, и Японской империей и Маньчжоу-го, с другой, 9 августа - 3 сентября 1945 года. Подготовка к десантным операциям на острове Хоккайдо (Япония). Погрузка частей 87-го стрелкового корпуса Приморской группы 1-го Дальневосточного фронта на транспортное судно в порту Владивостока.
Погрузка частей 87-го стрелкового корпуса Приморской группы 1-го Дальневосточного фронта на транспортное судно в порту Владивостока
Советско-японская война между Советским Союзом и Монгольской Народной Республикой, с одной стороны, и Японской империей и Маньчжоу-го, с другой, 9 августа - 3 сентября 1945 года. Подготовка к десантным операциям на острове Хоккайдо (Япония). Погрузка частей 87-го стрелкового корпуса Приморской группы 1-го Дальневосточного фронта на транспортное судно в порту Владивостока.
© РИА Новости / Евгений Халдей
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1 из 8
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкДесантники тихоокеанского флота
Десантники тихоокеанского флота
Десантники тихоокеанского флота
© РИА Новости / Евгений Халдей
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2 из 8
© РИА Новости / Александр Становов | Перейти в медиабанкМаньчжурская наступательная операция (9 августа – 2 сентября 1945 года). Советская САУ ИСУ-152 из состава 395-го гвардейского тяжелого самоходно-артиллерийского полка 1-го Дальневосточного фронта переправляется через реку Мулинхэ у города Мулин. Китай, провинция Хэйлунцзян, август 1945 года.
Советско-японская война 1945 года
Маньчжурская наступательная операция (9 августа – 2 сентября 1945 года). Советская САУ ИСУ-152 из состава 395-го гвардейского тяжелого самоходно-артиллерийского полка 1-го Дальневосточного фронта переправляется через реку Мулинхэ у города Мулин. Китай, провинция Хэйлунцзян, август 1945 года.
© РИА Новости / Александр Становов
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3 из 8
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкМоряки-десантники Тихоокеанского флота с Военно-морским флагом СССР после взятия Порт-Артура. Китай, провинция Ляонин, Порт-Артур (ныне Далянь), август 1945 года.
Моряки-десантники Тихоокеанского флота с Военно-морским флагом СССР после взятия Порт-Артура.
Моряки-десантники Тихоокеанского флота с Военно-морским флагом СССР после взятия Порт-Артура. Китай, провинция Ляонин, Порт-Артур (ныне Далянь), август 1945 года.
© РИА Новости / Евгений Халдей
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© РИА Новости / Федор Левшин | Перейти в медиабанкВоздушный десант Красной армии 18 августа 1945 года высадился в Харбине. Эта операция была предпринята для того, чтобы ускорить разоружение капитулировавших японских войск, предотвратить возможные разрушения промышленных предприятий, железнодорожных станций и других важных объектов, а также не допустить вывоза материальных ценностей.
Воздушный десант Советской армии 18 августа 1945 года высадился в Харбине
Воздушный десант Красной армии 18 августа 1945 года высадился в Харбине. Эта операция была предпринята для того, чтобы ускорить разоружение капитулировавших японских войск, предотвратить возможные разрушения промышленных предприятий, железнодорожных станций и других важных объектов, а также не допустить вывоза материальных ценностей.
© РИА Новости / Федор Левшин
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5 из 8
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкХарбино-Гиринская наступательная операция (9 августа - 2 сентября 1945 года) войсками 1-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота. Советские десантники у железнодорожной станции в Харбине.
Советские бойцы-гвардейцы у здания железнодорожного вокзала в Харбине
Харбино-Гиринская наступательная операция (9 августа - 2 сентября 1945 года) войсками 1-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота. Советские десантники у железнодорожной станции в Харбине.
© РИА Новости / Евгений Халдей
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© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкЖители Харбина приветствуют моряков Амурской Краснознамённой военной флотилии во время торжественного парада в честь Победы Советского Союза над Японией. Китай, Харбин, 16 сентября 1945 года.
Советско-японская война 1945
Жители Харбина приветствуют моряков Амурской Краснознамённой военной флотилии во время торжественного парада в честь Победы Советского Союза над Японией. Китай, Харбин, 16 сентября 1945 года.
© РИА Новости / Евгений Халдей
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© РИА Новости / Николай Максимов | Перейти в медиабанкСоветские моряки отдают дань памяти русским морякам и солдатам, погибшим во время Русско-японской войны 1904-1905 годов и похороненным на "Русском кладбище" города Порт-Артура. Китай, провинция Ляонин, Порт-Артур (ныне Далянь), август 1945 года.
Советско-японская война 1945 г.
Советские моряки отдают дань памяти русским морякам и солдатам, погибшим во время Русско-японской войны 1904-1905 годов и похороненным на "Русском кладбище" города Порт-Артура. Китай, провинция Ляонин, Порт-Артур (ныне Далянь), август 1945 года.
© РИА Новости / Николай Максимов
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