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Нарышкин отметил позитивную динамику отношений России и Афганистана - РИА Новости, 18.04.2025
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18:16 18.04.2025 (обновлено: 18:20 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/naryshkin-2012158175.html
Нарышкин отметил позитивную динамику отношений России и Афганистана
Нарышкин отметил позитивную динамику отношений России и Афганистана - РИА Новости, 18.04.2025
Нарышкин отметил позитивную динамику отношений России и Афганистана
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил позитивную динамику российско-афганских отношений и отметил, что в РФ начат процесс исключения... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T18:16:00+03:00
2025-04-18T18:20:00+03:00
россия
афганистан
баку
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил позитивную динамику российско-афганских отношений и отметил, что в РФ начат процесс исключения талибов из списка террористических организаций, сообщили в пресс-бюро спецслужбы.Директор СВР посетил Баку для участия в конференции "Афганистан: региональная взаимосвязанность, безопасность и развитие". В ходе визита прошли переговоры с руководством Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Афганистана, а также руководителями других спецслужб."В своем выступлении на конференции директор СВР России подчеркнул, что Афганистан занимает важное место в геополитике - и в общих интересах наших государств содействовать восстановлению и процветанию на афганской земле. Отметил позитивную динамику российско-афганских отношений и сообщил, что в Российской Федерации начат процесс исключения движения талибов из списка террористических организаций", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250417/posolstvo-2011870751.html
россия
афганистан
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россия, афганистан, баку, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, Афганистан, Баку, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин отметил позитивную динамику отношений России и Афганистана

Глава СВР Нарышкин отметил позитивную динамику российско-афганских отношений

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил позитивную динамику российско-афганских отношений и отметил, что в РФ начат процесс исключения талибов из списка террористических организаций, сообщили в пресс-бюро спецслужбы.
Директор СВР посетил Баку для участия в конференции "Афганистан: региональная взаимосвязанность, безопасность и развитие". В ходе визита прошли переговоры с руководством Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Афганистана, а также руководителями других спецслужб.
"В своем выступлении на конференции директор СВР России подчеркнул, что Афганистан занимает важное место в геополитике - и в общих интересах наших государств содействовать восстановлению и процветанию на афганской земле. Отметил позитивную динамику российско-афганских отношений и сообщил, что в Российской Федерации начат процесс исключения движения талибов из списка террористических организаций", - говорится в сообщении.
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РоссияАфганистанБакуСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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