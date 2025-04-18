https://ria.ru/20250418/naryshkin-2012158175.html

Нарышкин отметил позитивную динамику отношений России и Афганистана

Нарышкин отметил позитивную динамику отношений России и Афганистана - РИА Новости, 18.04.2025

Нарышкин отметил позитивную динамику отношений России и Афганистана

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил позитивную динамику российско-афганских отношений и отметил, что в РФ начат процесс исключения... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T18:16:00+03:00

2025-04-18T18:16:00+03:00

2025-04-18T18:20:00+03:00

россия

афганистан

баку

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил позитивную динамику российско-афганских отношений и отметил, что в РФ начат процесс исключения талибов из списка террористических организаций, сообщили в пресс-бюро спецслужбы.Директор СВР посетил Баку для участия в конференции "Афганистан: региональная взаимосвязанность, безопасность и развитие". В ходе визита прошли переговоры с руководством Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Афганистана, а также руководителями других спецслужб."В своем выступлении на конференции директор СВР России подчеркнул, что Афганистан занимает важное место в геополитике - и в общих интересах наших государств содействовать восстановлению и процветанию на афганской земле. Отметил позитивную динамику российско-афганских отношений и сообщил, что в Российской Федерации начат процесс исключения движения талибов из списка террористических организаций", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250417/posolstvo-2011870751.html

россия

афганистан

баку

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россия, афганистан, баку, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)