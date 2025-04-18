https://ria.ru/20250418/nakroshaev-2012203654.html

В Вологде закрыли дыру, через которую незаконно продавали алкоголь

В Вологде закрыли дыру, через которую незаконно продавали алкоголь - РИА Новости, 18.04.2025

В Вологде закрыли дыру, через которую незаконно продавали алкоголь

Точку в Вологде, где продавали алкоголь через дыру в заборе, оперативно закрыли, сообщил мэр города Андрей Накрошаев. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T22:21:00+03:00

2025-04-18T22:21:00+03:00

2025-04-18T22:21:00+03:00

вологодская область

вологда

георгий филимонов

россия

общество

алкоголь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1767967419_0:228:2849:1831_1920x0_80_0_0_b3fa617b6da957bcddb9318af08b0693.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Точку в Вологде, где продавали алкоголь через дыру в заборе, оперативно закрыли, сообщил мэр города Андрей Накрошаев. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что якобы в Вологодской области после введения ограничений розничной продажи алкогольной продукции организовали нелегальную торговлю алкоголем через "дырки в заборах". Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что "дырка в заборе" будет" заделана". Как сообщил Накрошаев, полицейские оперативно закрыли "прогремевшую на всю страну алкоточку". "Окно в заборе на улице Пролетарской, о котором сегодня узнала вся страна, закрыто, а предприимчивая женщина будет оштрафована. На 55-летнюю правонарушительницу составили несколько административных материалов - за незаконную предпринимательскую деятельность и нелегальную продажу спиртного. "Товар" изъяли. С нарушителями закона разговор короткий. Продолжаем контроль за соблюдением антиалкогольного законодательства", - написал он в своем Telegram-канале. Закон об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу с 1 марта 2025 года. В соответствии с документом, в частности, с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.

https://ria.ru/20250418/rezultaty-2012103631.html

https://ria.ru/20250413/alkogol-2011043796.html

вологодская область

вологда

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, вологда, георгий филимонов, россия, общество, алкоголь