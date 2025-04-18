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Австралийского наемника, воевавшего за ВСУ, будут судить в ЛНР - РИА Новости, 18.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:34 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/naemnik-2012013886.html
Австралийского наемника, воевавшего за ВСУ, будут судить в ЛНР
Австралийского наемника, воевавшего за ВСУ, будут судить в ЛНР - РИА Новости, 18.04.2025
Австралийского наемника, воевавшего за ВСУ, будут судить в ЛНР
Уголовное дело наемника из Австралии, воевавшего за ВСУ в Донбассе, направлено в Верховный суд ЛНР, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T11:34:00+03:00
2025-04-18T11:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
луганская народная республика
россия
украина
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Уголовное дело наемника из Австралии, воевавшего за ВСУ в Донбассе, направлено в Верховный суд ЛНР, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Прокуратура Луганской Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего гражданина Австралийского Союза Оскара Чарльза Агустуса Дженкинса. Он обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Уголовное дело направлено в Верховный суд ЛНР для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По версии следствия, в феврале 2024 года Дженкинс прибыл из Мельбурна на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Он заключил контракт с минобороны Украины и был направлен для прохождения военной службы в село Щурово Краматорского района ДНР. Кроме того, уточняется в релизе, с марта по декабрь 2024 года Дженкинс принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих, за что ежемесячно получал вознаграждение в размере от 600 до 800 тысяч рублей. Его преступная деятельность была пресечена 22 декабря 2024 года.
https://ria.ru/20250415/sud-2011282995.html
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вооруженные силы украины, луганская народная республика, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Россия, Украина
Австралийского наемника, воевавшего за ВСУ, будут судить в ЛНР

Австралийского наемника, воевавшего за ВСУ в Донбассе, будут судить в ЛНР

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Уголовное дело наемника из Австралии, воевавшего за ВСУ в Донбассе, направлено в Верховный суд ЛНР, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Прокуратура Луганской Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего гражданина Австралийского Союза Оскара Чарльза Агустуса Дженкинса. Он обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Уголовное дело направлено в Верховный суд ЛНР для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в феврале 2024 года Дженкинс прибыл из Мельбурна на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Он заключил контракт с минобороны Украины и был направлен для прохождения военной службы в село Щурово Краматорского района ДНР.
Кроме того, уточняется в релизе, с марта по декабрь 2024 года Дженкинс принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих, за что ежемесячно получал вознаграждение в размере от 600 до 800 тысяч рублей.
Его преступная деятельность была пресечена 22 декабря 2024 года.
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