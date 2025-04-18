https://ria.ru/20250418/muzey-2012148365.html

В музее "Херсонес" нашли более 200 предметов, потерянных в годы ВОВ

В музее "Херсонес" нашли более 200 предметов, потерянных в годы ВОВ - РИА Новости, 18.04.2025

В музее "Херсонес" нашли более 200 предметов, потерянных в годы ВОВ

Более 200 потерянных предметов в годы Великой Отечественной войны обнаружили во время раскопок в государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T17:49:00+03:00

2025-04-18T17:49:00+03:00

2025-04-18T17:49:00+03:00

севастополь

россия

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более 200 потерянных предметов в годы Великой Отечественной войны обнаружили во время раскопок в государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Севастополе, сообщила заведующая научно-архивным отделом музея-заповедника Татьяна Прохорова. "Раскопки прошлого года подарили нам сенсационную находку - предметы времен Великой Отечественной войны, которые были использованы немецкими оккупантами. Использовали они их в самом утилитарном смысле, а именно в качестве строительного материала... Более 200 предметов наконец-таки вернулись в фондовую коллекцию", - сказала Прохорова во время круглого стола в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на тему сохранения музейных коллекций в годы ВОВ. По ее словам, предметы будут атрибутированы. Часть из них покажут на выставке, посвященной Великой Отечественной войне. "Херсонес Таврический" - музейно-археологический комплекс под открытым небом в Севастополе, на месте крупной древнегреческой колонии. В 987 году тут был крещен великий князь Владимир.

https://ria.ru/20250206/gosduma-1997724410.html

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севастополь, россия, великая отечественная война (1941-1945)