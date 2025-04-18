В музее "Херсонес" нашли более 200 предметов, потерянных в годы ВОВ
Музей-заповедник "Херсонес" вернул более 200 предметов, потерянных в годы ВОВ
© Телеканал СТВПредметы, потерянные в годы Великой Отечественной войны найдены во время раскопок в государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Севастополе
© Телеканал СТВ
Предметы, потерянные в годы Великой Отечественной войны найдены во время раскопок в государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Севастополе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более 200 потерянных предметов в годы Великой Отечественной войны обнаружили во время раскопок в государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Севастополе, сообщила заведующая научно-архивным отделом музея-заповедника Татьяна Прохорова.
"Раскопки прошлого года подарили нам сенсационную находку - предметы времен Великой Отечественной войны, которые были использованы немецкими оккупантами. Использовали они их в самом утилитарном смысле, а именно в качестве строительного материала... Более 200 предметов наконец-таки вернулись в фондовую коллекцию", - сказала Прохорова во время круглого стола в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на тему сохранения музейных коллекций в годы ВОВ.
По ее словам, предметы будут атрибутированы. Часть из них покажут на выставке, посвященной Великой Отечественной войне.
"Херсонес Таврический" - музейно-археологический комплекс под открытым небом в Севастополе, на месте крупной древнегреческой колонии. В 987 году тут был крещен великий князь Владимир.
В Госдуме призвали Зеленского вернуть украденное скифское золото
6 февраля, 13:41