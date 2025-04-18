https://ria.ru/20250418/moskva-2012744767.html

Коммунальные службы приступили к промывке дорог и тротуаров в Москве

Коммунальные службы приступили к промывке дорог и тротуаров в Москве - РИА Новости, 22.04.2025

Коммунальные службы приступили к промывке дорог и тротуаров в Москве

Коммунальные службы в пятницу приступили к промывке дорог и тротуаров в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-18T12:32:00+03:00

2025-04-18T12:32:00+03:00

2025-04-22T15:02:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569278730_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_1878d29c5d344c1bc60b2b1334552d25.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Коммунальные службы в пятницу приступили к промывке дорог и тротуаров в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Проводим масштабную промывку дорог и тротуаров. Промывки со специальным шампунем проводим весной и осенью. Это помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Сначала проводится промывка со специальным средством, затем – обычная мойка водой", - говорится в сообщении ведомства. Применяемое моющее средство безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей, отметили в ведомстве. В недоступных для техники местах работы выполняют вручную комплексные бригады коммунальных служб. "К промывке приступили в 12.00. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250418/subbotnik-2012743637.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы