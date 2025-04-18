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Коммунальные службы приступили к промывке дорог и тротуаров в Москве
Коммунальные службы приступили к промывке дорог и тротуаров в Москве - РИА Новости, 22.04.2025
Коммунальные службы приступили к промывке дорог и тротуаров в Москве
Коммунальные службы в пятницу приступили к промывке дорог и тротуаров в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-18T12:32:00+03:00
2025-04-18T12:32:00+03:00
2025-04-22T15:02:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Коммунальные службы в пятницу приступили к промывке дорог и тротуаров в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Проводим масштабную промывку дорог и тротуаров. Промывки со специальным шампунем проводим весной и осенью. Это помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Сначала проводится промывка со специальным средством, затем – обычная мойка водой", - говорится в сообщении ведомства. Применяемое моющее средство безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей, отметили в ведомстве. В недоступных для техники местах работы выполняют вручную комплексные бригады коммунальных служб. "К промывке приступили в 12.00. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Коммунальные службы в пятницу приступили к промывке дорог и тротуаров в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Проводим масштабную промывку дорог и тротуаров. Промывки со специальным шампунем проводим весной и осенью. Это помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Сначала проводится промывка со специальным средством, затем – обычная мойка водой", - говорится в сообщении ведомства.
Применяемое моющее средство безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей, отметили в ведомстве. В недоступных для техники местах работы выполняют вручную комплексные бригады коммунальных служб.
"К промывке приступили в 12.00. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - говорится в сообщении.