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Ликсутов: выпуск электротехники в Москве вырос на 45% за два месяца - РИА Новости, 18.04.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:00 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/moskva-2011972961.html
Ликсутов: выпуск электротехники в Москве вырос на 45% за два месяца
Ликсутов: выпуск электротехники в Москве вырос на 45% за два месяца - РИА Новости, 18.04.2025
Ликсутов: выпуск электротехники в Москве вырос на 45% за два месяца
За первые два месяца текущего года производство электротехники на территории столицы увеличилось почти на 45%, сообщил заммэра Москвы в правительстве столицы по РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:00:00+03:00
2025-04-18T10:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. За первые два месяца текущего года производство электротехники на территории столицы увеличилось почти на 45%, сообщил заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает строительство новых высокотехнологичных предприятий в различных отраслях. Это позволяет регулярно увеличивать выпуск востребованной и наукоемкой продукции – по результатам первых двух месяцев 2025 года московские предприятия почти в полтора раза нарастили производство электротехнических изделий. Например, за этот период изготовили почти 170 тысяч светильников, около 17,5 тысячи отопительных приборов, а также порядка 16 тысяч устройств сигнализации для транспортной инфраструктуры", – сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Кроме того, компании в столице произвели свыше 15,3 тысячи электродвигателей, такой показатель на 62% превышает данные этого же периода прошлого года, на 61% увеличилось производство генераторов постоянного тока – предприятия выпустили более 15,2 тысячи штук.По словам министра столичного правительства, главы городского ДИПП Анатолия Гарбузова, в настоящий момент в сфере работают свыше 130 компаний, которые вносят значительный вклад в развитие технологического суверенитета России. Эти предприятия выпускают качественные и конкурентоспособные товары, которые используют в промышленности, транспорте, энергетике, быту и других сферах."При этом спрос на столичную продукцию уверенно растет. По итогам января-февраля в городе почти в 2,7 раза увеличилась отгрузка аккумуляторов, более чем на 20% – кабелей, на 40% выросла поставка осветительного оборудования, почти в полтора раза – бытовых приборов", – подчеркнул руководитель департамента.Так, столичное предприятие "Тайтэн Пауэр Солюшн" укрепляет свои позиции на рынке, компания выпускает инновационные решения для разных сфер. Предприятие разработало масштабируемую суперконденсаторную систему накопления энергии, которая уже внедрена на различных объектах критической городской инфраструктуры суммарным объемом мощности 13,5 мегаватт. В этом году в планах у предприятия нарастить производство суперконденсаторных систем на 20%, в том числе с помощью новой линии автоматизированного монтажа печатных плат, которая ускоряет производство и повышает качество продукции.По словам гендиректора предприятия Владимира Ворожейкина, суперконденсаторы — перспективное направление для рынка РФ."Применяя инновационные материалы и технологии, мы создали системы с высокой мощностью, увеличенным ресурсом и надежностью. После ухода западных производителей мы с успехом продолжаем реализовывать программу импортозамещения: если в 2022 году мы еще не могли предложить комплексные решения для дата-центров, то уже в 2023–2024 годах разработали и внедрили нашу разработку для ЦОДов, которая эффективно защищает их от кратковременных перебоев в электроснабжении", – подчеркнул он.Кроме того, столичная организация "Рэнера" планирует заняться выпуском тяговых аккумуляторных батарей (ТАБ) для городского транспорта. Это производство будет запущено благодаря офсетному контракту.Производить такие батареи будет "Гигафабрика", расположенная на площадке "Красная Пахра" особой экономической зоны "Технополис Москва". По условиям офсета Москва купит свыше 155 тысяч ТАБ для электробусов, автомобилей "Москвич" и речных электросудов. Всего на предприятии будет производиться 50 тысяч батарей в год, что закроет около 40% потребностей отечественного рынка.
https://ria.ru/20250401/elektro-2025-2008690029.html
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Ликсутов: выпуск электротехники в Москве вырос на 45% за два месяца

Заммэра Ликсутов: производство электротехники в Москве выросло на 45%

© Фото : пресс-служба ДИПППроизводство электротехники в Москве выросло на 45%
Производство электротехники в Москве выросло на 45% - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. За первые два месяца текущего года производство электротехники на территории столицы увеличилось почти на 45%, сообщил заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает строительство новых высокотехнологичных предприятий в различных отраслях. Это позволяет регулярно увеличивать выпуск востребованной и наукоемкой продукции – по результатам первых двух месяцев 2025 года московские предприятия почти в полтора раза нарастили производство электротехнических изделий. Например, за этот период изготовили почти 170 тысяч светильников, около 17,5 тысячи отопительных приборов, а также порядка 16 тысяч устройств сигнализации для транспортной инфраструктуры", – сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
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Кроме того, компании в столице произвели свыше 15,3 тысячи электродвигателей, такой показатель на 62% превышает данные этого же периода прошлого года, на 61% увеличилось производство генераторов постоянного тока – предприятия выпустили более 15,2 тысячи штук.
По словам министра столичного правительства, главы городского ДИПП Анатолия Гарбузова, в настоящий момент в сфере работают свыше 130 компаний, которые вносят значительный вклад в развитие технологического суверенитета России. Эти предприятия выпускают качественные и конкурентоспособные товары, которые используют в промышленности, транспорте, энергетике, быту и других сферах.
"При этом спрос на столичную продукцию уверенно растет. По итогам января-февраля в городе почти в 2,7 раза увеличилась отгрузка аккумуляторов, более чем на 20% – кабелей, на 40% выросла поставка осветительного оборудования, почти в полтора раза – бытовых приборов", – подчеркнул руководитель департамента.
© Фото : пресс-служба ДИПППроизводство электротехники в Москве выросло на 45%
Производство электротехники в Москве выросло на 45% - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производство электротехники в Москве выросло на 45%
Так, столичное предприятие "Тайтэн Пауэр Солюшн" укрепляет свои позиции на рынке, компания выпускает инновационные решения для разных сфер. Предприятие разработало масштабируемую суперконденсаторную систему накопления энергии, которая уже внедрена на различных объектах критической городской инфраструктуры суммарным объемом мощности 13,5 мегаватт. В этом году в планах у предприятия нарастить производство суперконденсаторных систем на 20%, в том числе с помощью новой линии автоматизированного монтажа печатных плат, которая ускоряет производство и повышает качество продукции.
По словам гендиректора предприятия Владимира Ворожейкина, суперконденсаторы — перспективное направление для рынка РФ.
"Применяя инновационные материалы и технологии, мы создали системы с высокой мощностью, увеличенным ресурсом и надежностью. После ухода западных производителей мы с успехом продолжаем реализовывать программу импортозамещения: если в 2022 году мы еще не могли предложить комплексные решения для дата-центров, то уже в 2023–2024 годах разработали и внедрили нашу разработку для ЦОДов, которая эффективно защищает их от кратковременных перебоев в электроснабжении", – подчеркнул он.
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Кроме того, столичная организация "Рэнера" планирует заняться выпуском тяговых аккумуляторных батарей (ТАБ) для городского транспорта. Это производство будет запущено благодаря офсетному контракту.
Производить такие батареи будет "Гигафабрика", расположенная на площадке "Красная Пахра" особой экономической зоны "Технополис Москва". По условиям офсета Москва купит свыше 155 тысяч ТАБ для электробусов, автомобилей "Москвич" и речных электросудов. Всего на предприятии будет производиться 50 тысяч батарей в год, что закроет около 40% потребностей отечественного рынка.
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