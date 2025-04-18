https://ria.ru/20250418/mosbuild-2011861190.html

Новаторские предложения в дизайне интерьеров представили на MosBuild 2025

Новаторские предложения в дизайне интерьеров представили на MosBuild 2025 - РИА Новости, 18.04.2025

Новаторские предложения в дизайне интерьеров представили на MosBuild 2025

На международной выставке MosBuild 2025, проходившей с 1 по 4 апреля в "Крокус Экспо", по традиции были представлены последние разработки в области... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T12:00:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр – Пресс-служба компании "Керамогранит.ру". На международной выставке MosBuild 2025, проходившей с 1 по 4 апреля в "Крокус Экспо", по традиции были представлены последние разработки в области строительства, архитектуры и дизайна интерьеров.Более 60 тысяч человек посетили это грандиозное мероприятие, а непосредственное участие в нем приняли представители ведущих брендов, приехавшие из зарубежных стран и регионов России. В экспозиции, занявшей огромную площадь в 100 тысяч квадратных метров, достаточно большое пространство отвели под презентацию новинок из сектора облицовочных покрытий. В этом году плитка обрела оригинальные формы, представ в самых необычных интерпретациях. Например, в одной из зон можно было увидеть дизайнерские светильники (настенный и подвесной), для которых основой послужил керамогранит как инновационный продукт, обладающий универсальными свойствами. Помимо того, что за счет его малой толщины конструкция получилась легкой, она приобрела дополнительную прочность и простоту в обслуживании.Настоящей сенсацией показа, посвященного облицовочным материалам, стала плитка с ароматом, позволяющая, кроме визуального опыта, получить чувственный, чтобы лучше понять концепцию дизайна. Практически сразу между объектом и участником устанавливается незримая связь, выходящая за границы общепринятых стандартов, чтобы подарить мультисенсорные впечатления. По задумке производителя максимально осознанный выбор делают в пользу того или иного варианта покрытия, которое можно почувствовать.Необходимо отметить, что основной акцент в области керамики для стен и пола был сделан на новые цвета и их сочетания, изделия с уменьшенной толщиной и объемные текстуры. Также в рамках мероприятия можно было ознакомиться с крупноформатными панелями, чья длина более трех метров. Например, в зоне Surface Laboratory отечественного производителя Керама Марацци, много лет сотрудничающего с keramogranit.ru, представили слэбы 320х120 см и 320х160 см, ориентированные на просторные помещения и проекты коммерческого характера. Несмотря на внушительные размеры, керамогранит обладает простотой в обработке, легко крепится к вертикальной и горизонтальной поверхности.Российская компания Италон для участия в MosBuild 2025 сделала ставку на свою новую коллекцию, вдохновленную натуральными материалами. Ключевую роль в Avantgarde играют копии шлифованного цемента, выпущенные в холодных и более теплых оттенках. Нейтральность и брутальность строительного материала разбавлена изящными вкраплениями, расположенными в хаотичном порядке и контрастирующими с основным фоном. Помимо этого, серия содержит модели с рисунком мрамора и дерева, а также богатый выбор мозаики для декорирования стен.Новую линейку покрытий представила и российская фабрика Atlas Concorde, обращенную к природной сущности камня. Наряду с изделиями среднего (60х60 см) формата в коллекцию Forte Dei Marmi Rock (Скала Форте-Дей-Марми) вошли модели с крупными параметрами, включая 120х278 см, обладающие многофункциональностью, ступени и декоративные элементы, отличающиеся особой изысканностью.Среди огромного числа новинок в области керамики стоит отметить продукцию брендов VitrA и ColiseumGres. Если первый, отвечая на актуальные запросы в сфере дизайна интерьеров, предложил использовать в отделке техничные копии камня и бетона, то второй акцентировал внимание на соотношении "цена/качество".В целом выставка MosBuild 2025 наглядно продемонстрировала, как инновации и традиционные ценности могут идти рука об руку, а плитка приобретает не только визуально притягательные черты, но и вызывает ощущения на более тонком уровне.Фотографии новинок можно посмотреть на сайте магазина.Реклама, ООО "КЕРАСТАЙЛ", ИНН 7720411247, erid: F7NfYUJCUneRHydQxLuu

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пресс-релизы