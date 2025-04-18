https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012154354.html

При обыске у архиепископа Маркелла не нашли ничего противозаконного

При обыске у архиепископа Маркелла не нашли ничего противозаконного - РИА Новости, 18.04.2025

При обыске у архиепископа Маркелла не нашли ничего противозаконного

Молдавские власти в результате обыска архиепископа Бельцкого и Фэлештского Маркелла, проведенного в аэропорту Кишинева в четверг, не нашли у него ничего... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T18:03:00+03:00

2025-04-18T18:03:00+03:00

2025-04-18T18:16:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Молдавские власти в результате обыска архиепископа Бельцкого и Фэлештского Маркелла, проведенного в аэропорту Кишинева в четверг, не нашли у него ничего противозаконного, о чем написали в протоколе, рассказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла, протоиерей Николай Балашов.В четверг власти Молдавии фактически не позволили Маркеллу - представителю Молдавской православной церкви, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему проверку до вылета самолета. В РПЦ назвали эти действия молдавских властей нарушением вероисповедальной свободы, которое может лишить верующих Благодатного огня, и призвали расследовать этот инцидент."Примечательно, что в протоколе, полученном архиепископом в аэропорту Кишинева, указано, что в результате тщательного обыска ничего противозаконного у священнослужителя не нашли. В эти же дни подвергались допросам десятки клириков различных епархий Православной церкви Молдавии", - сказал Балашов.В 2025 году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей - представители Молдавской православной церкви и Бессарабской митрополии Румынской церкви. Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку.С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250418/markell--2012154687.html

https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012150156.html

https://ria.ru/20250418/markell-2012062086.html

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кишинев, молдавия, николай балашов, задержание архиепископа маркелла в молдавии, в мире, православие