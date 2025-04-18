https://ria.ru/20250418/mitroshina-2003751730.html

Александра Митрошина: биография блогера, чем знаменита и за что задержана

Блогер Александра Митрошина: биография, личная жизнь, чем занимается, уклонение от уплаты налогов

Александра Митрошина: биография блогера, чем знаменита и за что задержана

Александра Митрошина - российский блогер, журналист и писатель, известная своими обучающими курсами по продвижению в социальных сетях и активной общественной... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T15:58:00+03:00

2025-04-18T15:58:00+03:00

2025-04-18T15:59:00+03:00

москва

россия

сочи

александра митрошина

высшая школа экономики (вшэ)

биографии

справки

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Александра Митрошина - российский блогер, журналист и писатель, известная своими обучающими курсами по продвижению в социальных сетях и активной общественной деятельностью. Кто такая Саша Митрошина, известная также как "Матерь Бложья", детство, образование, карьера и личная жизнь, почему она стала фигуранткой уголовного дела и что ей грозит – в материале РИА Новости.На Александру Митрошину – "мать российского инфобиза и блогинга", завели дело об отмывании денег в особо крупном размере. Ее задержали в аэропорту города Сочи, куда женщина прибыла из Дубая, и доставят на допрос в Москву. Ранее у блогера уже были проблемы с неуплатой налогов.Детство и юностьАлександра Митрошина появилась на свет 27 июня 1994 года в Карелии, в городе Петрозаводске. В начале 2000-х вместе с родителями и старшей сестрой переехала в Москву. Саша росла коммуникабельным и активным ребенком, занималась спортом (у нее есть черный пояс по каратэ) и писала короткие рассказы. Окончив школу поступила на журфак МГУ.ОбразованиеВ 2015 году Александра окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова, а в 2017 году завершила обучение в магистратуре Высшей школы экономики по программе "Медиапроизводство в креативных индустриях".КарьераЕще в студенчестве Александра успела поработать журналисткой на телевидении, ведущей на радио "Москва FM" и писала колонки на сайте Mail.ru. В 2011 году начала вести блог в Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ), где публиковала кадры из личной жизни, а затем запустила авторские фитнес-тренировки, обучающие курсы и тренинги по раскрутке социальных сетей.Летом 2019 года широкая публика узнала об Александре Митрошиной благодаря флешмобу против домашнего насилия "Ты не одна", который был запущен под хэштегом #ЯнеХотелаУмирать. В августе этого же года вышла ее книга "Продвижение личных блогов в "Инстаграм"*, а годом позже – мини-сериал "Ушла быть блогером". Александра также ведет канал "Матерь бложья (и кошачья)" в Telegram и подкаст "Матерь бложья" на YouTube-канале, где рассказывает, как зарабатывать на блогерстве.Личная жизньДетали своей личной жизни Александра не афиширует. Известно, что она не состоит в браке и у нее нет детей. С молодым человеком по имени Константин Саша встречалась на протяжении нескольких лет, но в 2018 году пара рассталась. После Митрошина была в отношениях с режиссером Никитой Чвановым и в своих интервью рассказывала, что их взаимоотношения были открытыми. В 2021 году подписчики заметили Сашу с Марком Селиверстовым, который значительно моложе девушки.Уклонение от уплаты налоговПроблемы с неуплаченными налогами у Митрошиной начались еще в 2022 году. Блогера уличили в использовании упрощённой системы налогообложения и обвинили в неуплате налогов в особо крупном размере. В марте 2023 года было возбуждено уголовное дело. По месту регистрации блогера прошли обыски. Сама Александра еще в марте 2022 года переехала жить в Дубай. Митрошина сообщала, что погасила основную часть долга размером 216 млн рублей и летом 2024-го ФНС РФ разблокировала ее счета.Задержание7 марта 2025 года в отношении Александры Митрошиной возбудили уголовное дело об отмывании денег в особо крупном размере, она была задержана в аэропорту Сочи."Возбуждено уголовное дело в отношении Александры Митрошиной. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части четвертой статьи 174.1 УК ("Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления")", – говорится в заявлении СК России.Что грозит Александре МитрошинойВ рамках уголовного дела Александре Митрошиной грозит до 7 лет лишения свободы. По данным следствия, с 2020 по 2022 год фигурантка, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения, хотя доход превышал допустимый лимит."Имея умысел на уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным режимом налоги, в целях недопущения превышения вышеуказанного лимита организовала поступление средств от предпринимательской деятельности напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ее ИП", – указали в ведомстве.В следственном комитете отметили, что блогер не выплатила налоги на сумму более 127 миллионов рублей. Она легализовала денежные средства через оплату по договору долевого участия, замаскировав связь этих средств с преступным источником их происхождения, а также частично легализовала деньги путем покупки недвижимости в Москве.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250308/mitroshina-2003828056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, сочи, александра митрошина, высшая школа экономики (вшэ), биографии, справки