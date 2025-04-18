https://ria.ru/20250418/mishustin--2012111283.html

Мишустин поручил обеспечить аграриев всем необходимым для полевых работ

Мишустин поручил обеспечить аграриев всем необходимым для полевых работ - РИА Новости, 18.04.2025

Мишустин поручил обеспечить аграриев всем необходимым для полевых работ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству ускорить доведение субсидий до российских сельхозпроизводителей, чтобы они были обеспечены всем... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:21:00+03:00

2025-04-18T16:21:00+03:00

2025-04-18T16:21:00+03:00

михаил мишустин

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983699816_0:178:3015:1874_1920x0_80_0_0_88845723d7b53aab91b5f26783e230fc.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству ускорить доведение субсидий до российских сельхозпроизводителей, чтобы они были обеспечены всем необходимым для весенних полевых работ. "Правительство продолжает помогать аграриям, средства на такие цели предусмотрены в бюджете. Важно ускорить доведение субсидий до наших производителей. Нужно, чтобы у них было все необходимое для весенних полевых работ. В том числе это и удобрения, средства защиты растений, техника, горюче-смазочные материалы, топливо и, конечно, проверенные качественные семена отечественной селекции", - сказал Мишустин на заседании кабмина в пятницу. Премьер отметил, что весенние сельскохозяйственные работы – это ответственный период, от которого зависит устойчивости всей отрасли и продовольственной безопасности страны.

https://ria.ru/20250417/mishustin-2011758928.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил мишустин, россия, экономика