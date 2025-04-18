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Мишустин поручил обеспечить аграриев всем необходимым для полевых работ - РИА Новости, 18.04.2025
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16:21 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/mishustin--2012111283.html
Мишустин поручил обеспечить аграриев всем необходимым для полевых работ
Мишустин поручил обеспечить аграриев всем необходимым для полевых работ - РИА Новости, 18.04.2025
Мишустин поручил обеспечить аграриев всем необходимым для полевых работ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству ускорить доведение субсидий до российских сельхозпроизводителей, чтобы они были обеспечены всем... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:21:00+03:00
2025-04-18T16:21:00+03:00
михаил мишустин
россия
экономика
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству ускорить доведение субсидий до российских сельхозпроизводителей, чтобы они были обеспечены всем необходимым для весенних полевых работ. "Правительство продолжает помогать аграриям, средства на такие цели предусмотрены в бюджете. Важно ускорить доведение субсидий до наших производителей. Нужно, чтобы у них было все необходимое для весенних полевых работ. В том числе это и удобрения, средства защиты растений, техника, горюче-смазочные материалы, топливо и, конечно, проверенные качественные семена отечественной селекции", - сказал Мишустин на заседании кабмина в пятницу. Премьер отметил, что весенние сельскохозяйственные работы – это ответственный период, от которого зависит устойчивости всей отрасли и продовольственной безопасности страны.
https://ria.ru/20250417/mishustin-2011758928.html
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михаил мишустин, россия, экономика
Михаил Мишустин, Россия, Экономика
Мишустин поручил обеспечить аграриев всем необходимым для полевых работ

Мишустин поручил обеспечить аграриев всем необходимым для полевых сельхозработ

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству ускорить доведение субсидий до российских сельхозпроизводителей, чтобы они были обеспечены всем необходимым для весенних полевых работ.
"Правительство продолжает помогать аграриям, средства на такие цели предусмотрены в бюджете. Важно ускорить доведение субсидий до наших производителей. Нужно, чтобы у них было все необходимое для весенних полевых работ. В том числе это и удобрения, средства защиты растений, техника, горюче-смазочные материалы, топливо и, конечно, проверенные качественные семена отечественной селекции", - сказал Мишустин на заседании кабмина в пятницу.
Премьер отметил, что весенние сельскохозяйственные работы – это ответственный период, от которого зависит устойчивости всей отрасли и продовольственной безопасности страны.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор ООО НПК Морсвязьавтоматика Андриан Правдин во время встречи. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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Михаил МишустинРоссияЭкономика
 
 
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