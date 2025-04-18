https://ria.ru/20250418/miroshnik-2011975571.html
Мирошник прокомментировал гибель ребенка от украинского дрона в ДНР
Мирошник прокомментировал гибель ребенка от украинского дрона в ДНР - РИА Новости, 18.04.2025
Мирошник прокомментировал гибель ребенка от украинского дрона в ДНР
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя гибель ребенка от украинского беспилотника в ДНР, заявил, что... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T09:49:00+03:00
2025-04-18T09:49:00+03:00
2025-04-18T09:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
украина
родион мирошник
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641442_0:61:1170:719_1920x0_80_0_0_e168666e090cec95cf63a106fc8f9074.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя гибель ребенка от украинского беспилотника в ДНР, заявил, что ВСУ намеренно ищут наиболее болезненные места для ударов. В четверг управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что мальчик 2015 года рождения погиб при атаке украинского дрона-камикадзе на населенный пункт Володарское в ДНР. "Нацистские оборотни во главе с Зеленским ищут наиболее болезненные места для ударов. Покушаясь на детей, они замахиваются на самое святое и главное в нашей жизни. Пощады не будет!" - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250418/obstrely-2011939005.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641442_65:0:1105:780_1920x0_80_0_0_3ebece0757e53509cdd15552310bb508.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, украина, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Мирошник прокомментировал гибель ребенка от украинского дрона в ДНР
Мирошник: нацистские оборотни намеренно ищут болезненные места для ударов