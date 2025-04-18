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Мирошник прокомментировал гибель ребенка от украинского дрона в ДНР - РИА Новости, 18.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:49 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/miroshnik-2011975571.html
Мирошник прокомментировал гибель ребенка от украинского дрона в ДНР
Мирошник прокомментировал гибель ребенка от украинского дрона в ДНР - РИА Новости, 18.04.2025
Мирошник прокомментировал гибель ребенка от украинского дрона в ДНР
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя гибель ребенка от украинского беспилотника в ДНР, заявил, что... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T09:49:00+03:00
2025-04-18T09:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
украина
родион мирошник
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя гибель ребенка от украинского беспилотника в ДНР, заявил, что ВСУ намеренно ищут наиболее болезненные места для ударов. В четверг управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что мальчик 2015 года рождения погиб при атаке украинского дрона-камикадзе на населенный пункт Володарское в ДНР. "Нацистские оборотни во главе с Зеленским ищут наиболее болезненные места для ударов. Покушаясь на детей, они замахиваются на самое святое и главное в нашей жизни. Пощады не будет!" - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
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донецкая народная республика, россия, украина, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Мирошник прокомментировал гибель ребенка от украинского дрона в ДНР

Мирошник: нацистские оборотни намеренно ищут болезненные места для ударов

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя гибель ребенка от украинского беспилотника в ДНР, заявил, что ВСУ намеренно ищут наиболее болезненные места для ударов.
В четверг управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что мальчик 2015 года рождения погиб при атаке украинского дрона-камикадзе на населенный пункт Володарское в ДНР.
"Нацистские оборотни во главе с Зеленским ищут наиболее болезненные места для ударов. Покушаясь на детей, они замахиваются на самое святое и главное в нашей жизни. Пощады не будет!" - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
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02:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
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