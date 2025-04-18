https://ria.ru/20250418/miroshnik-2011975571.html

Мирошник прокомментировал гибель ребенка от украинского дрона в ДНР

Мирошник прокомментировал гибель ребенка от украинского дрона в ДНР - РИА Новости, 18.04.2025

Мирошник прокомментировал гибель ребенка от украинского дрона в ДНР

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя гибель ребенка от украинского беспилотника в ДНР, заявил, что... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T09:49:00+03:00

2025-04-18T09:49:00+03:00

2025-04-18T09:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

украина

родион мирошник

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя гибель ребенка от украинского беспилотника в ДНР, заявил, что ВСУ намеренно ищут наиболее болезненные места для ударов. В четверг управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что мальчик 2015 года рождения погиб при атаке украинского дрона-камикадзе на населенный пункт Володарское в ДНР. "Нацистские оборотни во главе с Зеленским ищут наиболее болезненные места для ударов. Покушаясь на детей, они замахиваются на самое святое и главное в нашей жизни. Пощады не будет!" - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250418/obstrely-2011939005.html

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донецкая народная республика, россия, украина, родион мирошник, вооруженные силы украины